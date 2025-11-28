182 अपूर्ण आवासों पर कार्रवाई, 7 दिन में निर्माण पूरा नहीं किया तो होगी वसूली और आवास समर्पण

जागरण संवाददाता, झांसी। नगर पालिका परिषद शिवपुरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक में लापरवाही बरतने वाले 182 हितग्राहियों के खिलाफ सख्त तेवर अपना लिए हैं। सात दिनों की अन्तिम मोहलत जारी कर दी गई है। तय समय सीमा में आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर सम्बन्धित लाभार्थियों पर कठोर राजस्व वसूली और आवास समर्पण की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 2.50 लाख रुपए की सहायता राशि विभिन्न किश्तों के माध्यम से दी जाती है। पहली किस्त भूमि की जियो टैगिंग के बाद जारी होती है, जिसके बाद आवास निर्माण की प्रगति देखकर दूसरी और तीसरी किस्त प्रदान की जाती है। लेकिन शिवपुरी में प्रथम और द्वितीय किस्त प्राप्त करने के बाद भी 182 हितग्राहियों ने अब तक निर्माण पूरा नहीं किया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ कार्यालय की समीक्षा बैठक में इस गम्भीर लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाने के निर्देश मिले हैं। नगर पालिका टीम द्वारा इन सभी हितग्राहियों को कई बार फील्ड इंजीनियरों के माध्यम से चेतावनी और निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अधिकांश ने अब तक निर्माण कार्य में तेजी नहीं दिखाई।