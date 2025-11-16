यूपी के इस जिले में 15 करोड़ की लागत से बनेंगी 17 नई सड़कें, कई गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी

श्योपुर ब्यूरो। पीएम जनमन योजना अन्तर्गत आदिवासी बस्तियों एवं ग्रामों में विभिन्न अधोसंरचनात्मक विकास कार्य जारी है। इसी क्रम में पीएम जनमन अन्तर्गत 15 करोड 32 लाख लागत की 17 सड़के बनेगी, जिनका गत दिवस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भूमि पूजन सम्पन्न हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन सड़को के निर्माण से विभिन्न आदिवासी ग्रामों को सुगम आवागमन उपलब्ध होगा, बारहमासी सड़को के निर्माण से इन ग्रामों के विकास को गति मिलेगी। सड़कों का निर्माण पीएमजीएसवाय द्वारा किया जा रहा है। इन सड़को में भीकापुर फाटक से डाबली सहराना तक लागत 1.43 करोड, मदनपुरा से मदनपुरा काकड तक लागत 76 लाख, लहरौनी से चाँदपुर तक लागत 94 लाख, बुढेरा रोड से जालेरा बीस कॉलनि तक लागत 1.59 करोड, कराहल बरगवा रोड से प्रेमनगर आदिवासी बस्ती तक लागत 30 लाख, टिकटोली से हथेडी तक लागत 1.42 करोड़, शिवपुरी श्योपुर रोड से खोरी आदिवासी बस्ती तक लागत 80 लाख, टिकटोली सड़क से पटारी तक लागत 51 लाख, श्योपुर शिवपुरी रोड से कलमी ककरधा तक लागत 90 लाख, मोराई रोड से किशनपुरा आदिवासी बस्ती तक लागत 43 लाख, सरजूपुरा रोड से सावडी आदिवासी बस्ती तक लागत 35 लाख, सोईकलां से खुरखुरा आदिवासी बस्ती तक लागत 71 लाख, बगदरी रोड से खैरघटा छोलघटा तक लागत 1.31 करोड, ढोढर रोड से ढीमचौतरा तक लागत 90 लाख, ढोढर रोड सेमल्दा से नसीरपुरा तक लागत 1.34 करोड, कॉलोनी से कलोनी महाराजपुरा तक लागत 55 लाख एवं आवदा अजापुरा रोड से पानी की टंकी के पास अजापुरा तक लागत 1.06 करोड़ शामिल है।

चम्बल दाहिनी मुख्य नहर में आया पानी, किसानों की रबी फसल की होगी सिंचाई रबी फसल के लिए श्योपुर जिले के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। वर्तमान में भिण्ड एवं मुरैना की डिमाण्ड अनुसार कोटा बैराज से चंबल दाहिनी मुख्य नहर में छोडा गया पानी पार्वती एक्वेडेक्ट पर आज प्रातः 7 बजे के लगभग उपलब्ध हो गया है। उन्होंने बताया कि गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बाँध पूर्ण क्षमता के साथ भरे हुए है, इससे चम्बल दाहिनी मुख्य नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन चैतन्य चौहान ने जानकारी दी कि भिण्ड एवं मुरैना की 1500 क्यूसेक पानी की डिमाण्ड अनुसार आज सुबह 7 बजे के लगभग पार्वती एक्वेडेक्ट पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। उन्होने बताया कि दोपहर 02 बजे तक चंबल एक्वेडेक्ट पर 1346 क्यूसैक पानी डिस्चार्ज हुआ है, जो धीरे-धीरे बढकर 1500 क्यूसैक तक पहुँचेगा।