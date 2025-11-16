Language
    यूपी के इस जिले में 15 करोड़ की लागत से बनेंगी 17 नई सड़कें, कई गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी

    By Brajesh Garg Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 15 करोड़ रुपये की लागत से 17 नई सड़कें बनाई जाएंगी। इन सड़कों के निर्माण से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अपनी फसलें मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

    श्योपुर ब्यूरो। पीएम जनमन योजना अन्तर्गत आदिवासी बस्तियों एवं ग्रामों में विभिन्न अधोसंरचनात्मक विकास कार्य जारी है। इसी क्रम में पीएम जनमन अन्तर्गत 15 करोड 32 लाख लागत की 17 सड़के बनेगी, जिनका गत दिवस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भूमि पूजन सम्पन्न हुआ।

    इन सड़को के निर्माण से विभिन्न आदिवासी ग्रामों को सुगम आवागमन उपलब्ध होगा, बारहमासी सड़को के निर्माण से इन ग्रामों के विकास को गति मिलेगी। सड़कों का निर्माण पीएमजीएसवाय द्वारा किया जा रहा है।

    इन सड़को में भीकापुर फाटक से डाबली सहराना तक लागत 1.43 करोड, मदनपुरा से मदनपुरा काकड तक लागत 76 लाख, लहरौनी से चाँदपुर तक लागत 94 लाख, बुढेरा रोड से जालेरा बीस कॉलनि तक लागत 1.59 करोड, कराहल बरगवा रोड से प्रेमनगर आदिवासी बस्ती तक लागत 30 लाख, टिकटोली से हथेडी तक लागत 1.42 करोड़, शिवपुरी श्योपुर रोड से खोरी आदिवासी बस्ती तक लागत 80 लाख, टिकटोली सड़क से पटारी तक लागत 51 लाख, श्योपुर शिवपुरी रोड से कलमी ककरधा तक लागत 90 लाख, मोराई रोड से किशनपुरा आदिवासी बस्ती तक लागत 43 लाख, सरजूपुरा रोड से सावडी आदिवासी बस्ती तक लागत 35 लाख, सोईकलां से खुरखुरा आदिवासी बस्ती तक लागत 71 लाख, बगदरी रोड से खैरघटा छोलघटा तक लागत 1.31 करोड, ढोढर रोड से ढीमचौतरा तक लागत 90 लाख, ढोढर रोड सेमल्दा से नसीरपुरा तक लागत 1.34 करोड, कॉलोनी से कलोनी महाराजपुरा तक लागत 55 लाख एवं आवदा अजापुरा रोड से पानी की टंकी के पास अजापुरा तक लागत 1.06 करोड़ शामिल है।

    चम्बल दाहिनी मुख्य नहर में आया पानी, किसानों की रबी फसल की होगी सिंचाई

    रबी फसल के लिए श्योपुर जिले के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। वर्तमान में भिण्ड एवं मुरैना की डिमाण्ड अनुसार कोटा बैराज से चंबल दाहिनी मुख्य नहर में छोडा गया पानी पार्वती एक्वेडेक्ट पर आज प्रातः 7 बजे के लगभग उपलब्ध हो गया है। उन्होंने बताया कि गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बाँध पूर्ण क्षमता के साथ भरे हुए है, इससे चम्बल दाहिनी मुख्य नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा।

    कार्यपालन यंत्री जल संसाधन चैतन्य चौहान ने जानकारी दी कि भिण्ड एवं मुरैना की 1500 क्यूसेक पानी की डिमाण्ड अनुसार आज सुबह 7 बजे के लगभग पार्वती एक्वेडेक्ट पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। उन्होने बताया कि दोपहर 02 बजे तक चंबल एक्वेडेक्ट पर 1346 क्यूसैक पानी डिस्चार्ज हुआ है, जो धीरे-धीरे बढकर 1500 क्यूसैक तक पहुँचेगा।

    श्योपुर जिले के लिए माँग अनुसार कोटा बैराज से नहर में पानी की मात्रा बढाई जायेगी, उन्होंने बताया कि रबी फसल की डिमाण्ड अनुसार 25 नवम्बर के आसपास नहर में पानी की मात्रा बढ़ा दी जायेगी। श्योपुर जिले में इस नहर से 78 हजार 665 हेक्टयर एरिया में सिंचाई होती है।