झांसी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़: थाना प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली, व्यापारी गोलीकांड के 4 आरोपित गिरफ्तार 

जागरण संवाददाता, झांसी। झांसी पुलिस ने गल्ला व्यापारी प्रशांत गुप्ता पर हुई फायरिंग का खुलासा कर दिया है। भोजला मंडी से घर जाते समय पल्लेदार ने मुखबिरी और रेकी की थी। पुलिस मुठभेड़ में जीजा-साले समेत 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपितों ने पुलिस टीम पर भी गोलियां चलाई, जिनमें एक गोली सीपरी बाजार थाना प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी।

मंडी से निकलते ही शुरू हो गया था पीछा पुलिस ने बताया कि 12 अगस्त की शाम लगभग 6.30 से 7 बजे प्रशान्त गुप्ता भोजला की विशिष्ट गल्ला मंडी से स्कूटर से घर लौट रहे थे। बूढ़ा पुल से रेलवे ओवरब्रिज के बीच मोटरसाइकिल सवार बदमाश पीछे लग गए। उन्होंने प्रशान्त को रोकने का प्रयास किया। प्रशांत नहीं रुके तो बदमाशों ने पीछे से गोली चला दी। बदमाशों की चलाई गोली प्रशांत की कमर के बाईं ओर लगी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और घायल हालत में स्कूटर चलाते हुए पास के नर्सिंग होम पहुंचे।

बदमाशों को लेकर जाती पुलिस टीम। पल्लेदार की साजिश, फिर हुई रेकी पुलिस जांच में वारदात की अहम कड़ी मंडी से जुड़ी सामने आई। प्रशान्त के यहां पल्लेदारी करने वाला घटना वाले दिन काम पर नहीं आया था और मंडी में रहकर रेकी करता रहा था। पहले से ही आरोपितों ने पल्लेदार के जरिये प्रशांत के बारे में जानकारी जुटाई थी। इसके बाद उनके मंडी आने-जाने और घर लौटने के समय की रेकी की गई।

योजना थी कि मंडी से निकलने के बाद रास्ते में रोककर व्यापारी से रकम लूट ली जाए। इसी योजना के तहत बदमाशों ने पीछा किया। प्रशांत के न रुकने पर लूट की कोशिश गोलीकांड में बदल गई। जीजा-साले भी साजिश में शामिल पुलिस ने वारदात में शामिल शिवम कुशवाहा (ग्राम सिरसा, उन्नाव बालाजी, थाना दतिया), सुरेन्द्र कुशवाहा (ग्राम सिरसा, उन्नाव बालाजी, थाना दतिया), आकाश कुशवाहा (ग्राम कुम्हराय, जिला निवाड़ी) और प्रद्युम्न कुशवाहा (अटल विहार कॉलोनी, गली नम्बर 2, भांडेर रोड, थाना सिविल लाइन, दतिया) को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की उम्र 22 से 25 वर्ष के बीच है।