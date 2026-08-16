UP Weather: आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, लखनऊ सहित 40 जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बरसात

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपी में मानसून एक्टिव दौर में है। पूर्वी के कई जिलों में बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि कुछ जिलों में उमस बेहाल कर रही है। बात आज के मौसम की करें तो आज यानि 16 अगस्त को यूपी में मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और भारी वर्षा का येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

17 अगस्त तक पूरब से पश्चिम तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग का ये है कहना वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा ने मौसम सुहाना कर दिया है लगभग 45 जिलों में दिन का पारा सामान्य से नीचे बना रहा। शनिवार को बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, महोबा और आसपास के जिलों में भारी बरसात हो सकती है।