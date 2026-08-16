Uttarakhand Weather: देहरादून-चंपावत व बागेश्वर सहित कई जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Weather: मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तराखंंड में मानसून अगले दो दिन और तीखे तेवर दिखा सकता है। मैदानी इलाकों में वर्षा के कारण जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाओं से दुश्वारियां बढ़ गईं हैं। मौसम विभाग ने रविवार को भी कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

आज इन जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रविवार को मौसम और ज्यादा सक्रिय रह सकता है। उत्तराखंंड के देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर की आशंका भी जताई गई है।