    इधर दादी पर चढ़ा इश्क का भूत अपने लवर के साथ भाग गई, उधर नाबालिग को भगा ले गया उसका प्रेमी

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:28 AM (IST)

    झांसी में एक 40 वर्षीय दादी अपने प्रेमी के साथ भाग गई वह अपने पति बच्चों और पोते-पोतियों को छोड़ गई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला पहले भिंड में मजदूरी करती थी जहां उसे एक 35 वर्षीय युवक से प्यार हो गया। उधर ललितपुर में एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। लड़की के पिता ने युवक पर अपहरण का मामला दर्ज कराया है।

    इधर दादी पर चढ़ा इश्क का भूत अपने लवर के साथ भाग गई,

    जागरण संवाददाता, झांसी। 40 वर्षीय दादी के ऊपर इश्क का भूत कदर चढा कि वह अपने दोनों पुत्र व बहुओं, दो नाती-पोते, पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चलती बनी। परिजनों काे तलाशने के बाद जब वह नहीं मिली। तब इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस से की गयी। पति बच्चों के साथ कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। 

    स्यावरी निवासी महिला पिछले दो वर्ष पहले भिंड जिले में ईंट-पत्थर की मजदूरी करने के लिये गयी हुयी थी, वहीं पर 35 वर्षीय युवक से उसकी मुलाकात हो गयी। जो धीरे-धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गयी। 

    कुछ समय बाद वह अपने घर वापिस आ गयी, लेकिन उसका मिलना,जुलना जारी बना रहा। बताया गया कि परिवार के लोग मेहनत, मजदूरी का काम करते हैं। पति झांसी में बेटे का इलाज कराने के लिए गया हुआ था। 

    इसी दौरान मौका पाकर वह अपने प्रेमी के साथ चलती बनी। परिजनों का कहना है कि वह अपने साथ 40 हजार रुपये नगद, घर में रखे बहुओं के जेवर लेकर चली गयी है। इस संबंध में कोतवाल विद्यासागर सिंह का कहना था कि मामला कोतवाली में आया था। 

    विवाहिता औरतों के भाग जाने के मामले का परिवाद न्यायालय में दाखिल किया जाता है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस आरोपियों को गिरफतार कर न्यायालय में पेश करती है। महिला व प्रेमी का पता किया जा रहा है।

    नाबालिग किशोरी मामा के घर से प्रेमी के साथ भागी

    वहीं, ललितपुर जिले में एक नाबालिग लड़की प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक के साथ रफूचक्कर हो गयी, हालांकि किशोरी के पिता ने एक युवक पर पुत्री को फुसला कर भगा ले जाने के आरोप में केस दर्ज कराया है। 

    कोतवाली सदर क्षेत्र के निकटवर्ती गाँव में रहने वाले एक अभिभावक ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री अपने मामा के यहाँ 25 दिन पहले गई थी। एक अक्टूबर को दोपहर जब उसके मामा और नाना दोनों अपने खेत पर थे, और पुत्री मामा के घर पर अपनी नानी और छोटे छोटे बच्चे के साथ मौजूद थी। 

    तभी वहाँ पर शरद नामक युवक आया और उस की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर कही ले गया, जब मामा और नाना खेत पर से वापस अपने घर आए तब उन्हें पता चला कि पुत्री घर पर नहीं है। तब आसपास, बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन सहित हर जगह पुत्री को खोजने का प्रयास किया पर उस की पुत्री का कुछ भी पता नहीं चल सका। 

    अभिभावक ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पूर्व शरद को उसकी पुत्री के साथ मसौरा बेरियर साइड साथ में घूमते हुए जाते हुए देखा गया था और उसने शरद के गाँव में जाकर जानकारी निकाली तो पता चला कि शरद भी अपने घर पर नहीं है और उसका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने युवक पर मामला दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी।