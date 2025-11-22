बीमा पॉलिसी को लैप्स बताकर पैसे ना देना पड़ा भारी, अब LIC को भरनी होगी ये बड़ी पेमेंट

जागरण संवाददाता, झांसी : बीमा पालिसी को लैप्स बताकर बीमित राशि का भुगतान नहीं करना भारतीय जीवन बीमा निगम को भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को बीमा दावा के दो लाख रुपये के साथ ही पांच हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान का आदेश दिया है।

दो माह के अंदर दो लाख रुपये और सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पीड़ित को भुगतान करने का आदेश दिया गया है। झोकनबाग निवासी रुचि नागपाल ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर कर बताया कि उसके पति अरुण नागपाल ने एलआइसी चाइल्ड करियर प्लान लिया था, जिसमें बीमित राशि दो लाख रुपये थी।

2016 में नहीं जमा हो सकी प्रीमियम राशि दिसंबर 2016 में प्रीमियम राशि जमा नहीं हो सकी। 3 फरवरी 2017 को पति की मृत्यु के बाद रुचि ने बीमा कंपनी को बकाया राशि जमा करते हुए पालिसी बंद करने और बीमित राशि के भुगतान की मांग की। बीमा कंपनी ने पालिसी को लैप्स (कालातीत) बताते हुए भुगतान से मना कर दिया था।