    झांसी के कृषि विज्ञान केंद्र ने गोद लिए 10 गांव, किसानों को मिल रहे मुफ्त उन्नत बीज और खाद

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:13 PM (IST)

    झांसी के कृषि विज्ञान केंद्र ने 10 गांवों को गोद लेकर सराहनीय पहल की है। केंद्र किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित कर रहा है और उन्हें उच्च गुणवत्त ...और पढ़ें

    योगी सरकार किसानों को उन्नत खेती के लिए कर रही प्रेरित

    डिजिटल डेस्क, झांसी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) को सशक्त बना रही है। इसी कड़ी में झांसी के भरारी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने एक सराहनीय पहल करते हुए 10 गांवों को गोद लिया है। केंद्र न केवल इन गांवों के चयनित किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित कर रहा है, बल्कि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज, पौधे और उर्वरक निशुल्क उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

    झांसी के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को परंपरागत खेती के बजाय तकनीकी रूप से उन्नत फसलों की ओर मोड़ने का बीड़ा उठाया है। केंद्र द्वारा किसानों को गेहूं की विशेष 'करण वंदना' प्रजाति के बीज वितरित किए गए हैं, जो अपनी रिकॉर्ड पैदावार के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही, सरसों की 'राधिका' नस्ल के बीज भी दिए गए हैं, जिसकी अधिक शाखाएं किसानों को बंपर मुनाफा सुनिश्चित करेंगी।

    खास बात यह है कि केवीके परिसर में वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए फूलगोभी के उन्नत पौधे भी किसानों को सौंपे गए हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए किसानों को बोरान उर्वरक प्रदान किया गया है, जो फसल की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

    कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह के अनुसार, "हमारा उद्देश्य केवल संसाधन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि किसानों को निरंतर मार्गदर्शन देना है। किसानों को केंद्र पर आमंत्रित कर उन्हें आधुनिक बुवाई और प्रबंधन के गुर सिखाए जा रहे हैं ताकि वे कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें।" वैज्ञानिकों की यह निगरानी और समय-समय पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण बुंदेलखंड के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है।