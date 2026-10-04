उत्कल एक्सप्रेस से एक-एक ट्रॉली बैग लेकर उतरे तीन लोग, हावभाव पर हुआ शक… तलाशी लेते ही उड़े होश

जागरण संवाददाता, झांसी। आरपीएफ व जीआरपी टीम ने रविवार सुबह चेकिंग के दौरान स्टेशन से 2 महिलाओं समेत 3 तस्करों को पकड़ा। उनके पास से 32 लाख रुपये मूल्य का गांजा मिला। यह गांजे की खेप झांसी से दतिया (मध्य प्रदेश) तक सड़क के रास्ते ले जाने की तैयारी थी।

पकड़े गये आरोपी पहले भी चोरी छिपे गांजा लेकर दतिया जाते थे। पूछताछ में दतिया के कुछ तस्करों के नाम भी मिले हैं। जीआरपी में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नवरात्र व दशहरा पर्व को लेकर आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोस के तहत झांसी स्टेशन पर चेकिंग के दौरान दतिया के थाना सिविल लाइन स्थित उनाव रोड मामाजी का बाग निवासी यशवन्त साहू, सोनिया साहू और सोनम को पकड़ा। तीनों अपने-अपने ट्रॉली बैग में लगभग 63 किलो गांजा लिये थे। पूछताछ करने पर पता चला कि तीनों मिलकर गांजे की तस्करी करते हैं।