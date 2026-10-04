Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

उत्कल एक्सप्रेस से एक-एक ट्रॉली बैग लेकर उतरे तीन लोग, हावभाव पर हुआ शक… तलाशी लेते ही उड़े होश

By Digital Desk Edited By: Shivam Yadav
Published: Sun, 04 Oct 2026 10:58 PM (IST)

झांसी स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने चेकिंग के दौरान 2 महिलाओं समेत 3 तस्करों को 63 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा।

झांसी: पुलिस गिरफ्त में गांजा तस्कर।

झांसी: पुलिस गिरफ्त में गांजा तस्कर।

HighLights

  1. झांसी स्टेशन पर 63 किलो गांजे के साथ तीन तस्कर पकड़े गए।

  2. पकड़े गए गांजे की कीमत 32 लाख रुपये बताई जा रही है।

  3. उत्कल एक्सप्रेस से ओडिशा से गांजा लाकर दतिया ले जा रहे थे।

जागरण संवाददाता, झांसी। आरपीएफ व जीआरपी टीम ने रविवार सुबह चेकिंग के दौरान स्टेशन से 2 महिलाओं समेत 3 तस्करों को पकड़ा। उनके पास से 32 लाख रुपये मूल्य का गांजा मिला। यह गांजे की खेप झांसी से दतिया (मध्य प्रदेश) तक सड़क के रास्ते ले जाने की तैयारी थी।

पकड़े गये आरोपी पहले भी चोरी छिपे गांजा लेकर दतिया जाते थे। पूछताछ में दतिया के कुछ तस्करों के नाम भी मिले हैं। जीआरपी में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

नवरात्र व दशहरा पर्व को लेकर आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोस के तहत झांसी स्टेशन पर चेकिंग के दौरान दतिया के थाना सिविल लाइन स्थित उनाव रोड मामाजी का बाग निवासी यशवन्त साहू, सोनिया साहू और सोनम को पकड़ा। तीनों अपने-अपने ट्रॉली बैग में लगभग 63 किलो गांजा लिये थे। पूछताछ करने पर पता चला कि तीनों मिलकर गांजे की तस्करी करते हैं।

रविवार सुबह तीनों उत्कल एक्सप्रेस से उड़ीसा से लेकर गांजा लेकर झांसी पहुंचे थे, इसी दौरान चेकिंग कर रही पुलिस टीम को तीनों पर कुछ अंदेशा हुआ, जिसके बाद तलाशी ली गई तो तीनों को गांजे के साथ दबोच लिया। टीम में निरीक्षक ओम प्रकाश, सहायक उप-निरीक्षक नवीन कुमार, राजकुमार वर्मा, उमेश कुमार, सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, गुरमीत सिंह, विजेन्द्र सिंह तोमर, दशरथ सिंह व जीआरपी से एसआइ शेरे आलम खाँ मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें- 109 KG गांजा बरामदगी मामले में आरोपी की जमानत खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- आर्टिकल 21 जरूरी लेकिन NDPS एक्ट सख्त

यह भी पढ़ें- देवरिया के खुखुंदू थाने की हवालात में गांजा तस्कर ने फंदा लगाकर दी जान, प्रभारी निरीक्षक समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित