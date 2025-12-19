Language
    झांसी में रात्रीकालीन चौकसी बढ़ी, SP ने कहा- पुलिस के प्रयास को प्रभावी बनाती है नागरिकों की सतर्कता

    By Rb Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:44 PM (IST)

    झांसी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार के निर्देशन में सतर्कता अभियान शुरू किया गया है। पैदल गश्त, मोबाइल पेट्रोलिंग औ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, झांसी। जिले में कानून,व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से टीकमगढ़ पुलिस द्वारा व्यापक सतर्कता अभियान शुरू किया है,पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार के निर्देशन में जिलेभर में पैदल गश्त,मोबाइल पेट्रोलिंग और रात्रिकालीन चौकसी को तेज किया गया है, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

    इस संबंध में जानकारी देते हुये पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने कहा कि सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है,नागरिकों की सतर्कता और सहयोग से पुलिस के प्रयास और अधिक प्रभावी बनते हैं और पुलिस जिले के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर के प्रमुख बाजारों,धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की दृश्यता बढ़ाई गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

    पुलिस कण्ट्रोल रूम में इण्टीग्रेटेड लाइव मॉनिटरिंग डेस्क के माध्यम से सीसीटीवी कैमरों और पेट्रोलिंग वाहनों से प्राप्त रियल,टाइम फीड पर सतत निगरानी रखी जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में शाम के समय फुट पेट्रोलिंग अनिवार्य की गई है।

    स्कूल,कोचिंग जोन और बाजार क्षेत्रों में पुलिस की अतिरिक्त मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। हाईवे पर इंटरसेप्टर वाहनों के जरिए गति नियंत्रण,वाहन चेकिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बस स्टैंड,रेलवे स्टेशन और प्रमुख मार्गों पर नियमित तैनाती के साथ रात्रिकालीन फ्लैश पेट्रोलिंग भी की जा रही है। अभियान के तहत सामुदायिक पुलिसिंग को भी प्राथमिकता दी गई है।

    मोहल्लों और ग्राम पंचायतों में थाना संवाद बैठकों के माध्यम से नागरिकों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। स्कूलों और कॉलेजों में एंटी.ड्रग्स एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। व्यापारी संगठनों,धार्मिक संस्थाओं और परिवहन यूनियनों के साथ समन्वय बैठकों के जरिए पुलिसजन सहयोग को मजबूत किया जा रहा है।

    ग्रामीण बॉर्डर चौकियों पर अतिरिक्त बल तैनात कर निगरानी बढ़ाई गई है। साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों,भ्रामक संदेशों और संवेदनशील सामग्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

    सुरक्षित इण्टरनेट उपयोग अभियान के तहत युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही होटल,लॉज,किरायेदारों और निर्माण स्थलों पर कार्यरत मजदूरों के सत्यापन की प्रक्रिया को तेज कर रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संधारित किए जा रहे हैं।