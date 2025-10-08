Jhansi News: झांसी में अनियंत्रित होकर पलटी स्लीपर बस, कई सवारियां घायल
Accident in Jhansi राहगीरों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही बस की सवारियों को बाहर निकालने का राहत कार्य शुरू कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायल सवारियो को पास के स्वास्थ्य केंद्र भेजा। जहां उनका उनका उपचार किया गया। थाना प्रभारी बरुआसागर मुकेश कुमार के अनुसार सभी सवारियो को मामूली चोट है।
जागरण संवाददाता, झांसी। जयपुर से मध्य प्रदेश में छतरपुर के बागेश्वर धाम जा रही एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर बरुआसागर के पास पलट गई। इस घटना में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। लग्जरी एसी स्लीपर बस के पलटने के बाद खजुराहो मार्ग पर खलबली मच गई और उसमें सवार यात्री घायल हो गये।
राजस्थान के जयपुर से लग्जरी एसी स्लीपर बस (आरजे 09 पीए 6137) सवारियों को लेकर मध्यप्रदेश के छतरपुर जिला में बागेश्वर धाम जा रही थी। बुधवार की सुबह झांसी से खजुराहो मार्ग पर बरुआ सागर के पास जब बस पहुंची तभी चालक नियंत्रण खो बैठा और अनियंत्रित बस सड़क किनारे पलट गई। इससे सवारियों में चीख पुकार मच गई।
राहगीरों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही बस की सवारियों को बाहर निकालने का राहत कार्य शुरू कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायल सवारियो को पास के स्वास्थ्य केंद्र भेजा। जहां उनका उनका उपचार किया गया। थाना प्रभारी बरुआसागर मुकेश कुमार के अनुसार सभी सवारियो को मामूली चोट है। बस का अगला पहिया अचानक फट गया। जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी और पलट गई।
यह सवारियां हुई घायल
लुधियाना के रामबाबू, मध्य प्रदेश के नौगांव अलीपुरा के फरीद खान व बंगरा के नारायण दास, महोबा के खन्ना की सागर देवी, पन्ना के दुलीचंद्र व मनीषा जैन और छतरपुर के नीरज तिवारी इस दुर्घटना में घायल हो गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।