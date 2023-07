UP News: छात्र न मिलने पर 16 मदरसे बंद, 20 और मदरसों का भी सर्वे; दिखाया जा रहा था फर्जी प्रवेश

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में 16 मदरसों में एक भी छात्र नहीं मिलने पर इन सभी को बंद कर दिया गया है। अभी तक इन मदरसों में फर्जी प्रवेश दिखाया जा रहा था। इनकी मान्यता वापस लेने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है।

छात्र न मिलने पर 16 मदरसे बंद, 20 और मदरसों का भी सर्वे; दिखाया जा रहा था फर्जी प्रवेश

जागरण संवाददाता, झांसी : एक भी छात्र नहीं मिलने पर जनपद में संचालित 16 मदरसों को बंद कर दिया गया है। अभी तक इन मदरसों में फर्जी प्रवेश दिखाया जा रहा था। इनकी मान्यता वापस लेने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है, जबकि 20 और मदरसों का भी सर्वे किया जा रहा है। इनको यू-डायस पोर्टल से बाहर करने को कहा गया है। शासन के आदेश पर अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा लेने वाले बच्चों का आनलाइन ब्यौरा फीड किया जाता है। झांसी में 333 मदरसों का संचालन किया जा रहा है और इसमें अधिकतर मान्यता प्राप्त मदरसा है। यू-डायस पोर्टल पर अपने आप बाहर हो गए बच्चों के नाम यू-डायस पोर्टल पर बच्चों की फीडिंग होने से दूसरे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के नाम अपने आप बाहर होते चले गये। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद तारिक ने 16 मदरसों के बंद होने की जानकारी दी है। छात्र-छात्राओं का डेटा यू-डायस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए बच्चों व अभिभावकों का आधार नम्बर लिंक किया जाता है। इससे एक से अधिक शिक्षण संस्थान में अध्ययन करने वाले बच्चे किसी एक शिक्षण संस्थान से बाहर हो जाते हैं। 15 हजार बच्चों का हुआ था नामांकन पिछले वर्ष तक जनपद के 333 मदरसों में 15 हजार बच्चों का नामांकन था। इस वर्ष बच्चों की संख्या आठ हजार ही रह गई है। 333 में से 225 मदरसों का आधुनिकीकरण होना है, जहां कम्प्यूटर के साथ विज्ञान व गणित की पढ़ाई होती है। इन मदरसों में तीन-तीन शिक्षकों को सरकार की ओर से मानदेय दिया जाता है।

Edited By: Abhishek Pandey