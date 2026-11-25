जागरण संवाददाता, झांसी। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्यवाही में चौंकाने वाला मामला सामने आया। सकरार क्षेत्र के अड़जार में टीम को एक स्थान पर सन्देह हुआ तो वहां रखे छोटे हैंडपंप को चलाकर देखा।

हैंडपंप चलाते ही वहां से कच्ची शराब निकलने लगी। टीम ने मौके से करीब 30 लिटर कच्ची शराब हैंडपंप से निकाली। इसके साथ ही जनपद के अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 340 लिटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और 4300 किलोग्राम लहन नष्ट कराया। कार्यवाही में एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।