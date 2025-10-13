झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो ई-रिक्शा लुटेरे गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें ई-रिक्शा लूटने वाले दो बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश ई-रिक्शा लूटने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने लूटा गया ई-रिक्शा और हथियार बरामद किए हैं।
जागरण संवाददाता, झांसी। थाना सीपरी बाजार ने ई-रिक्शा ड्राइवर से लूट करने वाले दो शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया ई-रिक्शा, मोबाइल फोन, दो सौ रुपये नगद, एक अवैध तमंचा, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार, गत 12 अक्टूबर की रात लगभग 9:30 बजे, ई-रिक्शा चालक रंजीत पुत्र मोतीलाल, निवासी सिसवाहा थाना रक्सा ने यूपी-112 पर सूचना दी कि जब वह खोडन पुलिया के पास से गुजर रहा था, तभी दो अज्ञात युवकों ने उसका ई-रिक्शा, मोबाइल फोन और दो सौ रुपये नकद छीन लिए और फरार हो गए। इस सूचना के आधार पर थाना सीपरी बाजार में मुकदमा पंजीकृत कर जांच प्रारंभ की गई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल दोनों आरोपी सुदामापुरी के आगे खेतों के पास मौजूद हैं। सूचना पर विश्वास करते हुए थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम ने वहां घेराबंदी की। जब पुलिस ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी।
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश विजय वाल्मीकि पुत्र दिल्ले वाल्मीकि, निवासी गुलाम उसका पार्क, थाना कोतवाली, झांसी, उम्र लगभग 20 वर्ष, के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। मौके से दूसरा बदमाश करन झा पुत्र जितेंद्र झा, निवासी मोहल्ला खजूर बाग, थाना कोतवाली, झांसी, उम्र लगभग 19 वर्ष, को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
