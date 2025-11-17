Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jhansi: झांसी में युवक ने पार की हद, रिसेप्शन पर ही होटलकर्मी युवती के साथ की अश्लील हरकत; गिरफ्तार

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:21 PM (IST)

    Jhansi Crime News: पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके खिलाफ महज शांतिभंग के आरोप में कार्यवाही करके छोड़ दिया। मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, तब जाकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    युवक ने होटल के बार पर पहुंचने के बाद रिसेप्शन पर काम कर रही युवती के साथ अश्लील हरकत की -वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, झांसी: बुंदेलखंड के एक युवक का खराब हो गया दिमाग पुलिस ने ठीक कर दिया है। झांसी के रईस युवक इतना बेअंदाज हो गया कि दो युवतियों के साथ होटल के बार पर पहुंचने के बाद रिसेप्शन पर काम कर रही युवती के साथ अश्लील हरकत की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक ने होटल की महिला कर्मचारी के साथ कुछ ऐसा किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद देखकर भड़क गए और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। उसकी हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और रईसजादे के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर शांति भंग जेल भेज दिया।

    सराफा व्यापारी के धन के नशे में चूर उसके पुत्र ने इलाहाबाद बैंक चौराहा-स्टेशन रोड पर एक बार में महिलाकर्मी के साथ अश्लील हरकत की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके खिलाफ महज शांतिभंग के आरोप में कार्यवाही करके छोड़ दिया। मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, तब जाकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया।

    रईसजादा नमन अग्रवाल दो युवतियों के साथ होटल में आया। वहां रिसेप्शन काउंटर पर होटल कर्मचारी युवती थी। युवक उससे बात करने लगा और उसके बाद उस युवती को गले लगा लिया और उसके गाल पर किस भी कर दिया। युवक ने इसी दौरान युवती के साथ अश्लील हरकत करने का भी प्रयास किया, जिसका उसने विरोध किया।

    झांसी के बड़े होटल का वायरल वीडियो 36 सेकेंड का है। इसमें साफ दिख रहा है कि एक युवक दो युवतियों के साथ होटल में आता है। इसी दौरान वह काउंटर पर खड़ी होटल कर्मचारी युवती से बात करने लगता है। कुछ देर बाद तीनों लिफ्ट की ओर जाने लगते हैं। इसी दौरान युवक अचानक वापस आता है और महिला कर्मचारी को पकड़कर उसे गले लगा लेता है और फिर उसके गाल पर किस भी कर देता है। युवक की इस हरकत का महिला कर्मचारी विरोध करते हुए दिख रही है।

    कोतवाली थाना क्षेत्र में हींगन कटरा के अमन अग्रवाल पिता के साथ उनके आर्टिफिशल जुलरी के बिजनेस में सहयोग करता है। शनिवार रात में वह नवाबाद थाना क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक चौराहा-स्टेशन रोड स्थित एक होटल/ बार में गया था। नशे की हालत में उसने यहां काम कर रही एक महिला कर्मी को पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें की। महिला कर्मचारी की चीख सुनकर वहां अन्य कर्मचारी आ गए और अमन को अलग किया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

    इस घटना की सूचना पाकर नवाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके खिलाफ शांति भंग में कार्यवाही करके छोड़ दिया। पुलिसिया कार्यवाही पर मीडिया ने सवाल खड़ा किया तो अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके अमन अग्रवाल के खिलाफ छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस को जानकारी मिली है कि नमन पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका था, पहले मामले ने तूल नहीं पकड़ा था, मगर इस बार वीडियो वायरल होने पर झांसी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है।