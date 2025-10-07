इतनी तेज गला दबाया, मुंह से खून निकल गया; यूपी में दादा ने इस वजह से 8 साल के मासूम को मार डाला

झाँसी के चकारा में एक दादा ने अपने आठ वर्षीय नाती की गला दबाकर हत्या कर दी। नाती द्वारा घर का सामान अपनी माँ को देने और पैसे चुराने से दादा नाराज था। पुलिस ने आरोपी दादा को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से बच्चे की मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने घटना का खुलासा किया।

जागरण संवाददाता, झांसी। रिश्तों व विश्वास को शर्मसार कर देने वाली चकारा की घटना निकली। मासूम नाती से परेशान दादा ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात की सच्चाई सामने आने पर ग्रामीण अचंभित है। चार अक्टूबर चकारा निवासी राजवेन्द्र पुत्र सरमन ने लहचूरा पुलिस को सूचना दी कि उसका 8वर्षीय पुत्र मुकेश दिन में एक बजे से लापता हो गया। परिजनों द्धारा काफी तलाश की गयी, न मिलने पर शाम को लगभग छह बजे डायल 112 नंबर तथा लहचूरा पुलिस को सूचना दी गयी।

लहचूरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास तलाश किया, न मिलने पर घटनास्थल वादी के घर पहुंचकर सभी कमरों को देखा गया। लापता बालक मुकेश का शव घर में भूसे वाले कमरे में मिला। जिसकी सूचना उच्चाधिकारियों को देते हुये फोरेसिंक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किये। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम कराया गया। जिसमें मुकेश की मृत्यु गला दबाने से होना पायी गयी। चूंकि मृतक का शव वादी मुकदमा के घर पर पाया गया। जिससे घर में किसी ओर के आने-जाने के साक्ष्य नहीं पाये गये।

पुलिस को परिजनों पर शक हुआ, जिसके चलते वादी मुकदमा व उनके परिजनों से पूछताछ की गयी। वादी मुकदमा राजवेंद्र के पिता सरमन पुत्र कलू ने बताया कि उसकी पुत्रवधू चंद्रमुखी तथा पत्नी शांति से झगडा करती थी, उसका सामान अपने घर उठा ले जाती थी।

नाती भी घर के सामान को उठाकर मां को दे देता था। रोज-रोज घर में कलह होता था। उसका नाती उसके रखे पैसे बिना बताये ले लेता था। जिसके चलते उसे गुस्सा आया, वह नाती मुकेश को डांटना चाहता था। गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया। जिससे उसके मुंह से खून निकल गया।

वह घर गया, उसे भूसा वाले कमरे में उठाकर डाल दिया। इसके बाद वह बकरी लेकर चला गया। सरमन ने हत्या कर साक्ष्य छुपाने का जुर्म स्वीकार किया। प्रभारी निरीक्षक सरितामिश्रा ने बताया कि लापता बालक मुकेश का हत्यारा उसका दादा सरमन ही निकला।

प्रकाश में आये अभियुक्त सरमन के जुर्म स्वीकार करने,साक्ष्य संकलन के आधार पर उसे गिरफतार कर न्यायालय ले जाया गया। एसएसपी झांसी के दिशा-निर्देशन, एसपीआरए झांसी के पर्यवेक्षण तथा मऊरानीपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोजकुमारसिंह के निर्देशन में चकारा में हुये अपहरण कर हत्या करने की घटना का अनावरण किया गया।

गिरफतार करने वाली टीम में लहचूरा प्रभारीनिरीक्षक सरिता मिश्रा,उपनिरीक्षक अखिलेश, विजयशंकर शुक्ला, हेड0कां0 भूमिराजसिंह, कां0 कुलदीपसिंह, शरद,राजेंद्रसिंह शामिल रहे। सीओ मनोजकुमारसिंह ने बताया कि बालक के अपहरण की कहानी झूठी निकली। जिस समय घर पर ही मृतक बालक का शव मिला। उसी दौरान परिजनों पर ही शक होने लगा था।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालक की हत्या की पुष्टि कर दी थी।