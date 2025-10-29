Language
    पत्नी ने संबंध बनाने से क‍िया इनकार तो पत‍ि को आ गया गुस्‍सा, कर दी ऐसी हरकत... देखकर घरवालों के उड़ गए होश

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:00 PM (IST)

    एक अप्रत्याशित घटना में, पत्नी के शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर पति गुस्से से आपा खो बैठा और उसने एक चौंकाने वाला काम कर दिया। इस घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि किसी को भी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। परिवार इस घटना के कारणों को समझने की कोशिश कर रहा है।

    जागरण संवाददाता, मऊरानीपुर (झांसी)। पत्नी ने जबरन संबंध बनाने से पति को मना किया तो वह गुस्से से आग-बबूला हो गया और पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। छत से गिरने पर पत्नी गम्भीर रूप से घायल हो गयी। लहूलहुान हालत में आनन-फानन में महिला को मऊरानीपुर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

    मऊरानीपुर कोतवाली अन्तर्गत स्यावरी निवासी महिला के पति ने आज उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाने को कहा। पत्नी ने जबरन सम्बन्ध बनाने से मना किया तो पति गुस्से से आग-बबूला हो गया। आवेश में आकर पति ने पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। इससे पत्नी लहूलुहान हो गयी। खून से लथपथ पड़ी महिला को देख परिजनों के होश उड़ गये। परिजन उसे लेकर मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आये, जहां हालत गंभीर देख उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

    पीड़िता के अनुसार उसने 2022 में लव मैरिज की थी। शादी के लगभग 1 साल तक तो सबकुछ ठीक चला। इसके बाद पति के व्यवहार में बदलाव आ गया। पति आये दिन उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला का आरोप था कि पति शराब का आदी हो गया और शराब के नशे में घर का सारा सामान तक बेच डाला।

    पीड़िता ने बताया कि पति उसे खाने-पीने तक नहीं देता था। आज पति जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब उसने मना किया तो गुस्से में आकर उसने उसे छत से नीचे फेंक दिया। इधर, घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। इस संबंध में मऊरानीपुर कोतवाली के अतिरिक्त निरीक्षक इन्द्रपाल सरोज का कहना है कि घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने महिला से बात की। हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया है। महिला की ओर से शिकायत करने पर कार्रवाई की जाएगी।