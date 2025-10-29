जागरण संवाददाता, मऊरानीपुर (झांसी)। पत्नी ने जबरन संबंध बनाने से पति को मना किया तो वह गुस्से से आग-बबूला हो गया और पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। छत से गिरने पर पत्नी गम्भीर रूप से घायल हो गयी। लहूलहुान हालत में आनन-फानन में महिला को मऊरानीपुर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

मऊरानीपुर कोतवाली अन्तर्गत स्यावरी निवासी महिला के पति ने आज उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाने को कहा। पत्नी ने जबरन सम्बन्ध बनाने से मना किया तो पति गुस्से से आग-बबूला हो गया। आवेश में आकर पति ने पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। इससे पत्नी लहूलुहान हो गयी। खून से लथपथ पड़ी महिला को देख परिजनों के होश उड़ गये। परिजन उसे लेकर मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आये, जहां हालत गंभीर देख उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

पीड़िता के अनुसार उसने 2022 में लव मैरिज की थी। शादी के लगभग 1 साल तक तो सबकुछ ठीक चला। इसके बाद पति के व्यवहार में बदलाव आ गया। पति आये दिन उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला का आरोप था कि पति शराब का आदी हो गया और शराब के नशे में घर का सारा सामान तक बेच डाला।