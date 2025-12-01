Language
    हीराकुंड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकी की सूचना से मचा हड़कंप, दतिया-झांसी स्टेशन बने छावनी, संदिग्धों से पूछताछ में जुटी RPF

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    हीराकुण्ड एक्सप्रेस में रविवार दोपहर संदिग्ध आतंकी की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। दतिया में ट्रेन रोककर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूरे कोच की जांच की गई। अन्य कोचों में भी यात्रियों और उनके सामान की तलाशी ली गई।    

    जागरण संवाददाता, झांसी। हीराकुण्ड एक्सप्रेस में रविवार की दोपहर हीराकुण्ड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकी की सूचना मिलते ही हड़कम्प मच गया। दतिया में ट्रेन रोककर 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूरे कोच की चेकिंग कराई गई। साथ ही अन्य कोच में यात्रियों की सामान की तलाशी ली गई।

    दतिया से ट्रेन रवाना होकर झाँसी पहुँची। यहाँ पहले से ही प्लैटफॉर्म नम्बर 1 को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ट्रेन के पहुँचते ही कोच में चेकिंग शुरू कर दी गई। कई यात्रियों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली गई।

    झाँसी में करीब 30 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। एसपी जीआरपी विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि हीराकुण्ड एक्सप्रेस अमृतसर से विशाखापट्टनम के बीच चलती है। इस ट्रेन में संदिग्ध आतंकी की सूचना मिलने के बाद झाँसी स्टेशन पर चेकिंग के बाद रवाना कराया गया।