हीराकुंड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकी की सूचना से मचा हड़कंप, दतिया-झांसी स्टेशन बने छावनी, संदिग्धों से पूछताछ में जुटी RPF

जागरण संवाददाता, झांसी। हीराकुण्ड एक्सप्रेस में रविवार की दोपहर हीराकुण्ड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकी की सूचना मिलते ही हड़कम्प मच गया। दतिया में ट्रेन रोककर 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूरे कोच की चेकिंग कराई गई। साथ ही अन्य कोच में यात्रियों की सामान की तलाशी ली गई।

दतिया से ट्रेन रवाना होकर झाँसी पहुँची। यहाँ पहले से ही प्लैटफॉर्म नम्बर 1 को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ट्रेन के पहुँचते ही कोच में चेकिंग शुरू कर दी गई। कई यात्रियों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली गई।