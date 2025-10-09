Language
    झांसी में सीएम योगी ने बांटे 'युवा उद्यमी विकास अभियान' के चेक और विश्वकर्मा टूलकिट, कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण भी किया

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:21 PM (IST)

    झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को चेक और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूलकिट वितरित किए। उन्होंने नव निर्मित कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण किया और लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया।

    सीएम योगी ने लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित कर किया प्रोत्साहित

    डिजिटल डेस्क, झांसी। झांसी के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को योजना के चेक प्रदान किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूलकिट का वितरण किया। सीएम ने इस अवसर पर लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने नव निर्मित कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण किया।

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत हृदयेश पाल को आइसक्रीम विनिर्माण के लिए, संतोष कुमार को टेंट हाउस के लिए, प्रतीक को फोटो फ्रेमिंग और पूजन सामग्री निर्माण के लिए, पवन गौहर को डीजे साउंड सिस्टम के लिए, रीना सोनी को ब्यूटी पार्लर के लिए और रोहित कुशवाहा को फ्लावर डेकोरेशन का काम शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से चेक प्रदान किए।

    इसके अलावा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को सीएम ने टूल किट प्रदान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशबू साहू, आशा देवी, ज्योति, मोनू श्रीवास, समित कुशवाहा और सोनिया कुशवाहा को योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के व्यवसाय से संबंधित टूल किट प्रदान किया। इस मौके पर स्थानीय जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे।