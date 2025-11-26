बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को मिली बड़ी जिम्मेदारी, चौथी बार कराएगा राज्य स्तरीय B.Ed प्रवेश परीक्षा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को चौथी बार राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी मिली है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। विश्वविद्यालय को PCI (भारतीय फार्मेसी परिषद), AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद), UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग), COA (वास्तुकला परिषद) और NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) द्वारा मान्यता प्राप्त है। BA, झाँसी को NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) द्वारा 'B++' ग्रेड प्राप्त है।
