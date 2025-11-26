Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को मिली बड़ी जिम्मेदारी, चौथी बार कराएगा राज्य स्तरीय B.Ed प्रवेश परीक्षा

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:05 PM (IST)

    बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को चौथी बार राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। विश्वविद्यालय को विभिन्न परिषदों से मान्यता प्राप्त है और बीए, झांसी को NAAC द्वारा 'B++' ग्रेड मिला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को चौथी बार राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी मिली है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। विश्वविद्यालय को PCI (भारतीय फार्मेसी परिषद), AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद), UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग), COA (वास्तुकला परिषद) और NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) द्वारा मान्यता प्राप्त है। BA, झाँसी को NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) द्वारा 'B++' ग्रेड प्राप्त है। 
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें