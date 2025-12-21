डिफेंस कॉरिडोर और सोलर पार्क से चमकेगी झांसी, बुंदेलखंड में योगी सरकार के विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार

डिजिटल डेस्क, झांसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'मिशन बुंदेलखंड' का असर अब धरातल पर साफ नजर आने लगा है। साल 2025 बुंदेलखंड के कायाकल्प का गवाह बना है, जहां दशकों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहा यह क्षेत्र अब विकास की मुख्यधारा में तेजी से दौड़ रहा है। डिफेंस कॉरिडोर से लेकर एशिया के बड़े सोलर पार्कों तक और लिंक एक्सप्रेस-वे से लेकर न्यू झांसी टाउनशिप तक, सरकार की बहुआयामी योजनाओं ने न केवल इस क्षेत्र की सूरत बदली है, बल्कि निवेश और रोजगार के नए द्वार भी खोल दिए हैं। बुनियादी ढांचे में हो रहे इन क्रांतिकारी बदलावों से बुंदेलखंड अब उत्तर प्रदेश के नए ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डिफेंस कॉरिडोर: रक्षा उत्पादन का नया केंद्र झांसी के गरौठा क्षेत्र में विकसित हो रहा डिफेंस कॉरिडोर अब मूर्तरूप लेने लगा है। ग्राम पंचायत झबरा के पास 132/33 केवी बिजली सब-स्टेशन का निर्माण पूरा होना एक बड़ी उपलब्धि है। यह स्टेशन न केवल कॉरिडोर की औद्योगिक इकाइयों को बिजली देगा, बल्कि जुझारपुरा पेयजल परियोजना और आसपास के गांवों को भी रोशन करेगा। कॉरिडोर के झांसी नोड में बीडीएल (BDL) और डब्लूबी इलेक्ट्रॉनिक ने अपनी यूनिट्स पर काम शुरू कर दिया है। कुल 1034 हेक्टेयर जमीन पर फैले इस कॉरिडोर में 14 इकाइयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, जो आने वाले समय में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी।

सौर ऊर्जा से जगमगाएगा क्षेत्र योगी सरकार बुंदेलखंड को 'सोलर पावर हब' बनाने के अपने संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रही है। गरौठा में बन रहे 600 मेगावाट के सोलर पावर पार्क का काम अंतिम चरण में है। लगभग 2700 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट के लिए 99% लीज एग्रीमेंट पूरे हो चुके हैं। टुस्को लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे इस पार्क के साथ-साथ 220/400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस परियोजना से 8 गांवों के किसानों को जोड़ा गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

कनेक्टिविटी और शहरी विस्तार को मिली नई उड़ान औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) के तहत जमीन अधिग्रहण का काम तेज कर दिया गया है। जालौन-झांसी के बीच 115 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को सीधे झांसी से जोड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और परिवहन में सुगमता आएगी।