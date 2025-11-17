Language
    19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में दिखेगी बुंदेली संस्कृति की झलक, झांसी के स्काउट और गाइड बनेंगे आयोजन में हिस्सेदार

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:25 PM (IST)

    लखनऊ में होने वाली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में झांसी और बुंदेलखंड की संस्कृति की झलक दिखेगी। झांसी से स्काउट, गाइड, रोवर और रेंजर शामिल होंगे। प्रतिभागी योग, मल्लखंब और राई नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। बुंदेलखंड के हस्तशिल्प, खानपान और रानी लक्ष्मीबाई की शौर्यगाथा भी प्रदर्शित की जाएगी। जम्बूरी में झांसी की संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, झांसी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत स्काउट और गाइड की 19 वीं राष्ट्रीय में झांसी और बुंदेलखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी।

    इस विशेष आयोजन में झांसी के स्काउट एंड गाइड, टीम लीडर, जिला संगठन आयुक्त स्काउट, जिला संगठन आयुक्त गाइड हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में सेवा कार्य के लिए झांसी से रोवर और रेंजर भी हिस्सा लेंगे। योगी सरकार आयोजन की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटी है।

    झांसी जिले से 45 स्काउट एंड गाइड, 6 टीम लीडर, जिला संगठन आयुक्त स्काउट प्रभात पवार और जिला संगठन आयुक्त गाइड रश्मि अली टीम के रूप में प्रतिभाग करेंगे। इनके अलावा झांसी के 12 रोवर और रेंजर सेवा कार्यों के लिए इस विशेष आयोजन में हिस्सा लेंगे।

    झांसी जिले के प्रतिभागी शारीरिक प्रदर्शन के अंतर्गत योग, मल्लखंब, लेजम आदि के प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत बुंदेलखंड की प्रसिद्ध लोकनृत्य राई के प्रदर्शन के लिए भी प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं। बुंदेलखंड के हस्तशिल्प और यहां के खानपान को भी कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की शौर्यगाथा भी कार्यक्रम में प्रदर्शित की जाएगी।

    भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश के झांसी के कोषाध्यक्ष सुनील द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में जाने के लिए प्रतिभागी तैयारी में जुटे हैं। राष्ट्रीय जंबूरी में झांसी के प्रतिभागी झांसी के इतिहास, संस्कृति, लोककला, खानपान और क्राफ्ट को प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ ही वे देश और दुनिया की संस्कृतियों से भी अवगत होंगे।