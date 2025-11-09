जागरण संवाददाता, झांसी। विश्विद्यालय के गेट बाहर रविवार दिन में एक युवक ने पहले युवती के सीने में गोली मार दी और उसके बाद उसी तमंचे से खुद की कनपटी पर गोली मार ली। इस घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवती को राहगीरों ने गम्भीर हालात में मेडिकल कॉलेज भेज दिया। सूचना पाकर पुलिस व फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ललितपुर जिले के मोहल्ला तालाबपुरा निवासी कृतिका चौबे (22) पुत्री गौरी शंकर झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में mba की छात्रा है। वह विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी। रविवार को दिन में ललितपुर के तालाब पुरा निवासी मनीष साहू पुत्र बिहारी लाल झांसी में था। कृतिका और मनीष दोनों विश्वविद्यालय के बाहर एक दुकान पर कुछ खा रहे थे। इसी दौरान उनममें झगड़ा होने लगा। मनीष ने अपने बैग से तमंचा निकाला और कृतिका के सीने में गोली मार दी। इसके बाद उसने इस तमंचे से अपने कनपटी पर गोली मार ली। इससे मनीष की मौके पर मौत हो गई।