    दुकान में कुछ खा रहा था प्रेमी जोड़ा, लड़के ने बैग से निकाला तमंचा; पहले लड़की पर चलाई गोली फि‍र खुद दी जान

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:37 PM (IST)

    झाँसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बाहर एक दुखद घटना घटी। ललितपुर के मनीष साहू ने एमबीए की छात्रा कृतिका चौबे को गोली मार दी और फिर खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कृतिका गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, और घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है।

    Hero Image

    सूचना पाकर पुलिस व फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, झांसी। विश्विद्यालय के गेट बाहर रविवार दिन में एक युवक ने पहले युवती के सीने में गोली मार दी और उसके बाद उसी तमंचे से खुद की कनपटी पर गोली मार ली। इस घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवती को राहगीरों ने गम्भीर हालात में मेडिकल कॉलेज भेज दिया। सूचना पाकर पुलिस व फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंच गई।

    ललितपुर जिले के मोहल्ला तालाबपुरा निवासी कृतिका चौबे (22) पुत्री गौरी शंकर झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में mba की छात्रा है। वह विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी। रविवार को दिन में ललितपुर के तालाब पुरा निवासी मनीष साहू पुत्र बिहारी लाल झांसी में था। कृतिका और मनीष दोनों विश्वविद्यालय के बाहर एक दुकान पर कुछ खा रहे थे। इसी दौरान उनममें झगड़ा होने लगा। मनीष ने अपने बैग से तमंचा निकाला और कृतिका के सीने में गोली मार दी। इसके बाद उसने इस तमंचे से अपने कनपटी पर गोली मार ली। इससे मनीष की मौके पर मौत हो गई।

    राहगिरों ने कृतिका को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भेज दिया । वहां उसका उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना पाकर नवाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई । साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है कि यह गोली कांड क्यों हुआ ? मामले की जांच की जा रही है। दोनों लोगों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया। घटना को प्रेमप्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है