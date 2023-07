रव‍ि क‍िशन ने कहा बंगाल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। आतंक का ऐसा माहौल बना दिया गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को पलायन करना पड़ गया है। यह कार्यकर्ता असम में शरण ले रहे हैं। इसके बावजूद जनता अब भाजपा के साथ है। पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा के बावजूद भाजपा ने 10 हजार से अधिक सीट पर जीत दर्ज की।

निजी दौरे पर झांसी पहुंचे थे बीजेपी सांसद रवि किशन। - फाइल फोटो

झांसी, जागरण टीम। पंचायत चुनाव में सुलग उठे पश्चिम बंगाल को लेकर गोरखपुर सांसद व सिने अभिनेता रवि किशन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अब मिनी पाकिस्तान बन गया है, जिसे देख बहुत बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में इतनी हिंसा के बावजूद पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 10 हजार से अधिक सीटें जीतीं। निजी दौरे पर झांसी आए सांसद रवि किशन ने झांसी-ललितपुर क्षेत्र के सांसद अनुराग शर्मा के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। आतंक का ऐसा माहौल बना दिया गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को पलायन करना पड़ गया है। यह कार्यकर्ता असम में शरण ले रहे हैं। पर, इसके बावजूद जनता अब भाजपा के साथ है। पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा के बावजूद भाजपा ने 10 हजार से अधिक सीट पर जीत दर्ज की। अगले 30-40 साल भाजपा की सरकार रहेगी: रव‍ि क‍िशन ऐसे माहौल में लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। आयोग वहां सेना लगाकर चुनाव कर लेगा, इसलिए हिंसा नहीं होगी और शांति से चुनाव हो जाएंगे। चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता पर भी सांसद ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि 60 साल विपक्ष ने सरकार चलाई और सिर्फ अपने महल बनाए, लेकिन मोदी सरकार ने जनता के लिए काम किया। अगले 30-40 साल भाजपा का समय है और भाजपा की सरकार रहेगी। रव‍ि क‍िशन ने कहा- मेरी बेटी मुझसे बड़ी स्टार सिने अभिनेता से राजनीति का सफर तय करने वाले सांसद रवि किशन ने अपनी बेटी को देश का रोल मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि बिटिया इशिता शुक्ला स्नाइपर शूटर है। 4 साल तक एनसीसी कैडेट के रूप में उसने प्रैक्टिस की और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री के सामने परेड में शामिल हुई। मेरी बेटी मुझसे भी बड़ी स्टार है और देश की बेटियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। उसने बेटियों को बोझ समझने वाली मानसिकता को ध्वस्त किया।

Edited By: Vinay Saxena