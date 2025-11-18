शिवपुरी में दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल
शिवपुरी जिले के पोहरी में दो बाइकों की टक्कर में जाखनोद गाँव के विक्रम यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। विक्रम बैराड़ के एक वेयरहाउस में काम करता था और ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घायलों का इलाज शिवपुरी जिला अस्पताल में चल रहा है।
जागरण संवाददाता, झांसी। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के बैराड़–पोहरी मार्ग पर रविवार देर रात दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़न्त हो गई।
हादसा इतना भीषण था कि जाखनोद गाँव निवासी 25 वर्षीय विक्रम यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गम्भीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रात में ही शिवपुरी जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पोहरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक मृतक विक्रम यादव पुत्र रामकरण यादव बैराड़ स्थित एक वेयरहाउस में नौकरी करता था। रविवार रात ड्यूटि समाप्त होने के बाद वह बाइक से जाखनोद अपने घर लौट रहा था।
जैसे ही वह बेहटा बेहटी गांव के पास पहुँचा, सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से विक्रम के सिर में गम्भीर चोटें आईं। उसे तुरंत पोहरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। सोमवार को पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराया।
