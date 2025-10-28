Language
    संपत्ति विवाद में ताई ने गला रेतकर की 12 साल के भतीजे की हत्या, शव भूसे में छिपाया

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:04 AM (IST)

    झाँसी में संपत्ति विवाद के कारण एक ताई ने अपने 12 वर्षीय भतीजे की गला रेतकर हत्या कर दी और शव को भूसे में छिपा दिया। मृतक के पिता ने बड़े भाई, भाभी और भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

    जागरण संवाददाता, झांसी। परिवार की आपसी रंजिश की वजह से घर का इकलौता चिराग बुझ गया। भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर रंजिश के कारण ताई ने अपने 12 साल के भतीजे का गला रेतकर हत्या कर दी और शव को भूसे में छिपा दिया। इकलौते बेटे का रक्तरंजित शव देख मां की चीख निकल पड़ी।

    मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बड़े भाई, भाभी व भतीजे पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है।बबीना निवासी रंजीत यादव के अनुसार, छह वर्ष पहले बड़े भाई अवतार से घर व जमीन का बंटवारा आपसी सहमति से हुआ था।

    भाभी मंजू इस बंटवारे से खुश नहीं थी, जिसके चलते आए दिन परिवार में कलह करती थी। इस पर वह अलग घर बनाकर रहने लगा। सोमवार दोपहर उसका पुत्र साहिल यादव भैसों को भूसा देने के लिए खेत गया। जब काफी देर तक साहिल नहीं लौटा तो वह पत्नी क्रांति के साथ खेत गया।

    रास्ते में भाभी मंजू जल्दी-जल्दी गांव की ओर भागती जा रही थी। आशंका होने पर जल्द खेत पहुंचे। बेटे साहिल को आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने भूसे वाली कोठरी में देखा तो साहिल खून से लथपथ पड़ा था। यह देख उनके होश उड़ गए।

    साहिल का गला कटा हुआ था। पास में ही खून से सना हंसिया पड़ा था। गुप्तांग पर भी चोट के निशान थे। घटना की जानकारी होते ही पुलिस अधिकारी पहुंच गए।

    फारेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के अनुसार, आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। जल्द ही राजफाश किया जाएगा।