जेल पहुंचते ही सामने आई अली अहमद की ऐसी तस्वीर… दंग रह गए अधिकारी, पूर्व IPS के दावे से मचा हड़कंप

जेल पहुंचते ही सामने आई अली अहमद की ऐसी तस्वीर… दंग रह गए अधिकारी, पूर्व IPS के दावे से मचा हड़कंप
माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का जेल के अंदर तलाशी का वीडियो वायरल होने के बाद शासन ने जांच बैठा दी है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने वीडियो की जांच और कार्यवाही की मांग की है। अली अहमद उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी है और रंगदारी के मामले में जेल में बंद है। जेल पहुंचने पर उसने अन्य बंदियों के साथ रहने की इच्छा जताई है।
जागरण संवाददाता, झांसी। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का जेल के अन्दर तलाशी का वीडियो वायरल होने के बाद अफरातफरी मची हुई है। वीडियो को संज्ञान लेकर शासन ने जांच बैठा दी है और कई जेल कर्मियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
इस मामले में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजी (जेल) समेत गृह सचिव को पत्र लिखकर कथित वीडियो के मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग उठाई है। वायरल वीडियो में जेल के अन्दर अली अहमद की तलाशी लेते पुलिसकर्मी और आसपास पुलिसकर्मी खड़े नजर आ रहे हैं। (वीडियो नीचे मिल जाएगा)
यह है पूरा मामला
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने शिकायत करते हुए कहा है कि तलाशी का जो कथित वीडियो सामने आया है, वह प्रथम दृष्टया झांसी जेल के बाहर का नहीं, उस स्थान का प्रतीत होता है जो जेल के गेट के ठीक अन्दर होता है। जहां, कैदियों की जेल में प्रवेश से पहले तलाशी ली जाती है।
अमिताभ ठाकुर ने लिखा है कि इस प्रकार जेल के अन्दर की तलाशी का वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने का आरोप अपने आप में अत्यंत गंभीर है, विशेषकर तब जब सम्बन्धित कैदी को सुरक्षा और अन्य कारणों से नैनी जेल (प्रयागराज) से सैकड़ों किलोमीटर दूर झांसी जेल में स्थानांतरित किया गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है अली
प्रयागराज में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में अली अहमद भी नामजद है। उस पर अतीक अहमद, असद समेत अन्य के साथ मिलकर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।
अली अहमद 30 जुलाई 2022 से नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। वहाँ उसे हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। उसके खिलाफ जमीन कारोबारी जीशान ने 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद से वह जेल में ही बंद है।
देखें वीडियो-
जेल में अली की तलाशी, वीडियो वायरल pic.twitter.com/LT0MUpnyks— Shivam Yadav (@Shivam28Y1) October 3, 2025
अन्य बंदियों के साथ रहने की जताई इच्छा
सूत्रों ने बताया है कि झांसी जेल पहुँचने के बाद अली ने जेल कर्मियों से अन्य बन्दियों के साथ रहने की इच्छा जाहिर की है। उसका कहना है कि वह अकेले रहना नहीं चाहता है। वह अन्य बंदियों के साथ रहने का इच्छुक है।
जेल पर सख्त हुआ पहरा, गोपनीय रखी गई बैरक
अली के झांसी जेल आने के बाद जेल के बाहर से लेकर अन्दर तक सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। शुक्रवार को जेल के बाहर आसपास किसी को भी भटकने की अनुमति नहीं मिल रही।
झांसी जेल आने के बाद जेल प्रशासन भी अली की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। वह किस बैरक में है, इसकी जानकारी किसी से भी शेयर नहीं की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।