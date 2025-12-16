ललितपुर ब्यूरो। देश में चिकित्सा जगत को शर्मसार करने वाले एक बड़े फ्रॉड के आरोप में जेल में बन्द अभिनव सिंह की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस व्यक्ति ने अपने अमेरिका-स्थित बहनोई की चिकित्सकीय डिग्री और पहचान का उपयोग करके पिछले तीन वर्षों से एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में फर्जी तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट की नौकरी हासिल की थी, अब उस पर कानून का शिकंजा पूरी तरह कस गया है।

फर्जी पहचान पर शस्त्र लाइसेंस पुलिस ने अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच का दायरा नौकरी के फर्जीवाड़ा से आगे बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार, अभिनव सिंह द्वारा पिस्टल खरीदने के लिये हासिल किये गये शस्त्र लाइसेंस को भी गहन जांच के दायरे में ले लिया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि अभिनव सिंह ने डॉ. राजीव गुप्ता की पहचान का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की, तो क्या उसने उसी फर्जी पहचान का इस्तेमाल शस्त्र लाइसेंस जैसे संवेदनशील दस्तावेज को प्राप्त करने के लिये भी किया था? यह जांच की जा रही है कि लाइसेंस आवेदन में प्रस्तुत दस्तावेज असली थे या नकली, और क्या शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में कोई लापरवाही या मिलीभगत हुयी थी।

आगे की कानूनी कार्यवाही की तैयारी जांच अधिकारी इस पहलू पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं कि एक फर्जी पहचानधारी को घातक हथियार खरीदने का लाइसेंस कैसे मिल गया। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि लाइसेंस फर्जी दस्तावेजों पर आधारित था, तो अभिनव सिंह पर शस्त्र अधिनियम के तहत एक और गम्भीर मामला दर्ज किया जा सकता है, जिससे उसकी कानूनी पेचीदगियां और बढ़ जायेंगी। अभिनव सिंह को अब मेडिकल फ्रॉड के साथ-साथ हथियार लाइसेंस में फर्जीवाड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही के लिये तैयारी में जुट गयी है। यह मामला न केवल चिकित्सा क्षेत्र में फैले फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है, बल्कि सरकारी दस्तावेजीकरण और सत्यापन प्रक्रियाओं की कमजोरियों को भी उजागर करता है।