Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rashifal: 20 दिसंबर से शुरू होंगे इन 5 राशियों के अच्छे दिन, शुक्र गोचर से बदलेगा भाग्य चक्र

    By Sanjay Baichain Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:44 PM (IST)

    ज्योतिषाचार्य के अनुसार 20 दिसंबर से कई राशियों के लिए समय अनुकूल होने जा रहा है। शुक्र ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव धन ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण प्रतिनिधि, शिवपुरी। 20 दिसम्बर से कई राशियों के लिए समय अनुकूल होने जा रहा है। 20 दिसम्बर को प्रातः 7:45 बजे शुक्र ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे।

    इससे पहले वे मंगल शासित वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे। शुक्र 13 जनवरी 2026 तक धनु राशि में रहेंगे, इसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वर्तमान में सूर्य और मंगल पहले से ही धनु राशि में स्थित हैं, जिससे यह ग्रह योग और अधिक प्रभावशाली माना जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्योतिषाचार्य खेरू महाराज के अनुसार धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की स्वामित्व वाली है, जो ज्ञान, धर्म, भाग्य और विस्तार के कारक माने जाते हैं। वहीं शुक्र ग्रह ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है।

    इस गोचर का सीधा सकारात्मक प्रभाव धनु, मिथुन, वृषभ और तुला राशि के जातकों पर पड़ेगा। इन राशियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में उन्नति और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में भी सुख और सन्तुलन रहेगा।

    प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, व्यापारियों और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है। हालांकि महिलाओं से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    उल्लेखनीय है कि शुक्र ग्रह 15 दिसम्बर से अस्त अवस्था में हैं और 2 फरवरी 2026 को पुनः उदित होंगे। अस्त अवस्था के कारण प्रभाव में थोड़ी कमी रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह गोचर शुभ फल देने वाला माना जा रहा है।