युवक ने अवैध पिस्टल से गोली मारकर की आत्महत्या, तेज आवाज सुन दौड़ पड़े लोग
एक युवक ने अवैध पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अवैध पिस्टल की उपलब्धता भी जांच के दायरे में है।
जागरण संवाददाता, नौपेड़वा (जौनपुर)। बक्शा थाना क्षेत्र के अगरौरा गांव में शुक्रवार की रात अवैध पिस्टल से गोली मार शिशिर पाठक नामक युवक ने आत्महत्या कर ली। शनिवार सुबह पुलिस ने असलहा को कब्जे में ले लिया।
शिशिर गांव के बच्चों के साथ रामलीला मंचन से पूर्व होने वाले रिहर्सल स्थल पर गया था। रात्रि करीब साढ़े नौ बजे के बाद शिशिर मोबाइल पर बात करते हुए रिहर्सल स्थल से करीब 50 मीटर दूर कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद तेज आवाज सुन लोग भागकर मौके पर पहुंचे तो युवक खून से लथपथ दिखा।
सीने के नीचे लगी गोली देख मौजूद लोग शिशिर के घर पर सूचना दी। स्वजन आनन-फानन जिला अस्पताल पहुंचे जहां उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी भेज दिया गया। देर रात युवक की मौत हो गई।
उधर, सूचना मिलते ही रात्रि में थानाध्यक्ष ने ट्रामा सेंटर पहुंच घटना की जानकारी ली। एसओ विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि सुबह मृतक युवक के घर घटनास्थल पर पहुंच झाड़ी में फेंका गया। अवैध असलहा बरामद कर लिया गया है।
घर पर मिली डायरी में मृतक शिशिर ने सुसाइड नोट में अपने से जुड़े लोगों को परेशान न करने की बात लिखी है। उसने लिखा है कि मैं अपने एक इंसान को तकलीफ दिया हूं। शिशिर ने पत्र में अपनी मां से आत्महत्या के लिए माफी मांगी है।
