जौनपुर में पिस्टल के बट से मारकर युवक को किया घायल, मामले में 12 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, केराकत (जौनपुर)। क्षेत्र के अजोरपुर गांव में गुरुवार की शाम पिस्टल की बट व लात-घूंसों से पीटकर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल युवक की तहरीर पर छह नामजद सहित 12 आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तरियारी गांव निवासी अंशु विश्वकर्मा किसी कार्य से बाइक से कदहरा की ओर जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में अजोरपुर के पास सुनसान स्थान पर घात लगाए बैठे सुरहुरपुर निवासी सिंटू उर्फ सरविंद यादव, अतरौरा निवासी दीपक यादव व संतोष उर्फ भीम यादव, तरियारी निवासी आर्यन उर्फ सौरभ यादव, विशाल यादव व कदहरा निवासी गन्नू यादव सहित पांच-छह अज्ञात लोगों ने रोक लिया।

सभी ने मिलकर अंशु विश्वकर्मा को पिस्टल की बट व लात-घूंसों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जाते-जाते गालियां देते हुए घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी दी। ग्रामीणों की सहायता से घायल अंशु विश्वकर्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।