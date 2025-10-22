संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का फंदे से लटकता मिला शव, मां ने पत्नी और ससुरालवालों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप

- मंगलवार शाम झगड़े के बाद निकला था घर से, दो वर्ष पूर्व हुआ था विवाह जागरण संवाददाता, चंदवक (जौनपुर)। चंदवक घाट के बगल मरी माई के बगीचे में बुधवार भोर साड़ी के सहारे युवक का फंदे से शव लटकते मिलने पर सनसनी मच गई। दौड़ लगाने गए युवकों व आस पास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मृतक की पहचान रामजीत नाविक के 30 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र उर्फ गोलू के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धर्मेंद्र की शादी दो वर्ष पूर्व गौराबादशाहपुर निवासी सावरचंद की पुत्री प्रीति से हुई थी। शादी के बाद से ही वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं चल रहा था। मृतक के मां लालदेई का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसकी पत्नी से मिलकर प्रताड़ित करते रहते थे। मंगलवार रात में भी पत्नी से झगड़ा हुआ।