Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का फंदे से लटकता मिला शव, मां ने पत्नी और ससुरालवालों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप

    By Amardeep Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। मृतक की मां ने पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    - मंगलवार शाम झगड़े के बाद निकला था घर से, दो वर्ष पूर्व हुआ था विवाह

    जागरण संवाददाता, चंदवक (जौनपुर)। चंदवक घाट के बगल मरी माई के बगीचे में बुधवार भोर साड़ी के सहारे युवक का फंदे से शव लटकते मिलने पर सनसनी मच गई। दौड़ लगाने गए युवकों व आस पास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मृतक की पहचान रामजीत नाविक के 30 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र उर्फ गोलू के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धर्मेंद्र की शादी दो वर्ष पूर्व गौराबादशाहपुर निवासी सावरचंद की पुत्री प्रीति से हुई थी। शादी के बाद से ही वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं चल रहा था। मृतक के मां लालदेई का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसकी पत्नी से मिलकर प्रताड़ित करते रहते थे। मंगलवार रात में भी पत्नी से झगड़ा हुआ।

    इसके बाद वह घर से निकल गया। मरी माई के बगीचे में भोर में बास से बने बीम से साड़ी के सहारे फंदे से लटकता शव दिखा तो आस-पास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मृतक धर्मेंद्र उर्फ गोलू के कमर में बंधा हुआ मोबाइल फोन भी मिला। मृतक की मां की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि सीडीआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।