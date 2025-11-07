Language
    जौनपुर: स्कार्पियो की टक्कर से युवक की मौत, परिवार में छाया मातम

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:24 PM (IST)

    जौनपुर में एक स्कार्पियो की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। युवक की असामयिक मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

     थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल मय फोर्स मौके पर पहुंच कर स्कार्पियो को कब्जे में ले लिया।

    जागरण संवाददाता, जफराबाद (जौनपुर)। क्षेत्र के वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर शुक्रवार को सुबह हौज पाही गांव के सामने पास स्कार्पियो की टक्कर से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गयी। मृतक बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र था। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

    ऊक्त गांव निवासी प्रकाश चौहान का भांजा विशाल चौहान पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र चौहान निवासी सुल्तानपुर करंजाकला थाना सरायख्वाजा बचपन से ही ननिहाल में रहता था।वह ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था। टीडी कालेज में बी कॉम प्रथम वर्ष का छात्र था।

    शुक्रवार को वह घर से किसी काम से निकला था। वह हाइवे पर उसको वाराणसी से आ रही स्कार्पियो ने टक्कर मार दिया। टक्कर लगने के बाद विशाल मौके पर गिर गया। परिजनों ने उसको जिला अस्पताल ले गए। रास्ते मे ही उसकी मौत हो गयी।

    स्कार्पियो चालक घटना के कुछ दूर जाकर स्कार्पियो अंडरपास के पास छोड़ कर भाग गया। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल मय फोर्स मौके पर पहुंच कर स्कार्पियो को कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि कानूनी कार्यवाही की जा रही है।