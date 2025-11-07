जौनपुर: स्कार्पियो की टक्कर से युवक की मौत, परिवार में छाया मातम

जागरण संवाददाता, जफराबाद (जौनपुर)। क्षेत्र के वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर शुक्रवार को सुबह हौज पाही गांव के सामने पास स्कार्पियो की टक्कर से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गयी। मृतक बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र था। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

ऊक्त गांव निवासी प्रकाश चौहान का भांजा विशाल चौहान पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र चौहान निवासी सुल्तानपुर करंजाकला थाना सरायख्वाजा बचपन से ही ननिहाल में रहता था।वह ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था। टीडी कालेज में बी कॉम प्रथम वर्ष का छात्र था।

शुक्रवार को वह घर से किसी काम से निकला था। वह हाइवे पर उसको वाराणसी से आ रही स्कार्पियो ने टक्कर मार दिया। टक्कर लगने के बाद विशाल मौके पर गिर गया। परिजनों ने उसको जिला अस्पताल ले गए। रास्ते मे ही उसकी मौत हो गयी।