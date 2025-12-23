Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जौनपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने आनन-फानन में करा दिया अंतिम संस्कार

    By Ramesh Soni Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:49 PM (IST)

    जौनपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने बिना किसी को सूचित किए आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के कारणों का अभी ...और पढ़ें

    Hero Image

    युवक की रहस्यमय हालात में मौत।

    जागरण संवाददाता, सरपतहां (जौनपुर)। क्षेत्र के भगासा गांव में रविवार की रात एक युवक की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह डाक्टर के मृत घोषित करने पर स्वजन ने पुलिस को सूचना दिए व पोस्टमार्टम कराए बिना आनन-फानन ले जाकर दाह संस्कार कर दिया। पास-पड़ोस के लोगों में चर्चा है कि युवक ने फंदे से लटक कर आत्महत्या की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव निवासी अनुसूचित जाति के मुकेश कुमार के 18 वर्षीय इकलौते पुत्र सर्वेश कुमार को स्वजन कमरे से मरणासन्न अवस्था में लेकर पास के एक प्राइवेट डाक्टर के यहां गए। उसने देखते ही मृत घोषित कर दिया।

    स्वजन शव लेकर घर चले आए। बिना पुलिस को सूचना दिए ले जाकर अंत्येष्टि कर दी। पास-पड़ोस के लोगों का कहना है कि सर्वेश कुमार रविवार की रात भोजन कर अपने कमरे में जाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया।

    सुबह लगभग नौ बजे तक कमरे से बाहर नहीं निकला तो स्वजन जगाने गए। आवाज लगाने पर भीतर से कोई प्रतिक्रिया न होने पर अगल-बगल के लोगों को जानकारी दी। दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे में छत में लगे लोहे के हुक में नायलान की रस्सी से फंदे से लटका मिला। फंदा खोलकर स्वजन ने उतारा।

    मुकेश की दो संतान सर्वेश और 15 वर्षीय पुत्री है। पत्नी का लगभग 10 वर्ष पूर्व देहांत हो जाने पर उसने दूसरी शादी कर ली।दूसरी पत्नी से कोई संतान नहीं है। आत्महत्या का कारण साफ नहीं हो सका है। पुलिस ने पूछने पर ऐसी किसी घटना से अनभिज्ञता जताई।