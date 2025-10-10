जौनपुर में संदिग्ध परिस्थिति में नाले में मिला युवक का शव, कुछ दूरी पर पड़ी थी स्कूटी

जागरण संवाददाता, जौनपुर। शहर के अति व्यस्ततम लाइन बाजार थाना क्षेत्र के वाजिदपुर तिराहा के समीप कमला नर्सिंग होम के सामने नाले में गुरुवार की शाम युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुछ ही दूरी पर उसकी क्षतिग्रस्त स्कूटी गिरी पड़ी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आसपास के लोग घटना को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं। पुलिस आरंभिक छानबीन और मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम के जुटाए साक्ष्य के आधार पर दुर्घटना में मौत होना बता रही है। स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं। कुछ राहगीरों ने नाले में युवक का शव व कुछ दूरी पर क्षतिग्रस्त स्कूटी व मोबाइल फोन पड़ा देख पुलिस को सूचना दी। लाइन बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। मृत युवक के सिर में गहरी चोट थी। तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। पुलिस छानबीन में जुट गई।

इसी दौरान मोबाइल फोन पर आए से मृत युवक की शिनाख्त शहर कोतवाली क्षेत्र के ओलंदगंज निवासी लालचंद साहू के 30 वर्षीय पुत्र सनी कुमार साहू के रूप में हुई। पता चलने पर रोते-बिलखते स्वजन पहुंच गए। स्वजन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि सनी कुमार साहू बुधवार की रात करीब 11.30 बजे स्कूटी लेकर घर से निकला था।