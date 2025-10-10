Language
    जौनपुर में संदिग्ध परिस्थिति में नाले में मिला युवक का शव, कुछ दूरी पर पड़ी थी स्कूटी

    By Ramesh Soni Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:17 PM (IST)

    जौनपुर के लाइन बाजार इलाके में वाजिदपुर तिराहे के पास एक नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सनी साहू के रूप में हुई है, जो बुधवार रात से लापता था। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह दुर्घटना का मामला लग रहा है, और मामले की जांच जारी है। शव के पास ही क्षतिग्रस्त स्कूटी भी बरामद हुई है।

    ओलंदगंज का निवासी मृत सनी साहू बुधवार की रात 11.30 बजे निकला था घर से।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। शहर के अति व्यस्ततम लाइन बाजार थाना क्षेत्र के वाजिदपुर तिराहा के समीप कमला नर्सिंग होम के सामने नाले में गुरुवार की शाम युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुछ ही दूरी पर उसकी क्षतिग्रस्त स्कूटी गिरी पड़ी थी।

    आसपास के लोग घटना को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं। पुलिस आरंभिक छानबीन और मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम के जुटाए साक्ष्य के आधार पर दुर्घटना में मौत होना बता रही है। स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं।

    कुछ राहगीरों ने नाले में युवक का शव व कुछ दूरी पर क्षतिग्रस्त स्कूटी व मोबाइल फोन पड़ा देख पुलिस को सूचना दी। लाइन बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। मृत युवक के सिर में गहरी चोट थी। तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। पुलिस छानबीन में जुट गई।

    इसी दौरान मोबाइल फोन पर आए से मृत युवक की शिनाख्त शहर कोतवाली क्षेत्र के ओलंदगंज निवासी लालचंद साहू के 30 वर्षीय पुत्र सनी कुमार साहू के रूप में हुई। पता चलने पर रोते-बिलखते स्वजन पहुंच गए। स्वजन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि सनी कुमार साहू बुधवार की रात करीब 11.30 बजे स्कूटी लेकर घर से निकला था।

    थाना प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि घटनास्थल के पास ही किसी वाहन के धक्का मारने से शीशे के टुकड़े भी मिले हैं। आरंभिक छानबीन में दुर्घटना में मौत होने के साक्ष्य मिले हैं। दुर्घटना करने वाले वाहन को चिह्नित करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र ही वाहन व चालक का पता लगा लिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। आगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।