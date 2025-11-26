Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जौनपुर में कुएं में मिली महिला की लाश, बेटे ने पिता को बताया हत्यारा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:18 AM (IST)

    जौनपुर में एक महिला का शव कुएं में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतका के बेटे ने अपने पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो ग्रामीणों की मदद से शव को किसी तरह बाहर निकलवाया गया।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। खेतासराय क्षेत्र के एतमादपुर गांव में मंगलवार को कुएं में 35 वर्षीय विवाहिता गीता का शव मिलने से सनसनी मच गई। घटना की जानकारी तब हुई जब मृतक का छोटा बेटा अपनी मां को ढूढ़ते हुए घर के समीप स्थित कुएं के पास पहुंचा। शव देख शोर मचाया तो आस-पास के ग्रामीण भी पहुंच गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो ग्रामीणों की मदद से शव को किसी तरह बाहर निकलवाया गया। पुत्र प्रांजल ने पिता पर मां की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस हत्या अथवा आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। पुत्र का आरोप है कि उसके पिता का गांव की ही एक अन्य महिला से संबंध है, जिसका गीता विरोध करती थी।

    घटना के बाद से सतीश यादव घर से फरार है। पुलिस ने शक के आधार पर एक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा व्याप्त है। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने कहा की कुएं से से मिले शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा हैै। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।