जौनपुर में कुएं में मिली महिला की लाश, बेटे ने पिता को बताया हत्यारा

जागरण संवाददाता, जौनपुर। खेतासराय क्षेत्र के एतमादपुर गांव में मंगलवार को कुएं में 35 वर्षीय विवाहिता गीता का शव मिलने से सनसनी मच गई। घटना की जानकारी तब हुई जब मृतक का छोटा बेटा अपनी मां को ढूढ़ते हुए घर के समीप स्थित कुएं के पास पहुंचा। शव देख शोर मचाया तो आस-पास के ग्रामीण भी पहुंच गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो ग्रामीणों की मदद से शव को किसी तरह बाहर निकलवाया गया। पुत्र प्रांजल ने पिता पर मां की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस हत्या अथवा आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। पुत्र का आरोप है कि उसके पिता का गांव की ही एक अन्य महिला से संबंध है, जिसका गीता विरोध करती थी।