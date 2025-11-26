जौनपुर में कुएं में मिली महिला की लाश, बेटे ने पिता को बताया हत्यारा
जौनपुर में एक महिला का शव कुएं में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतका के बेटे ने अपने पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। खेतासराय क्षेत्र के एतमादपुर गांव में मंगलवार को कुएं में 35 वर्षीय विवाहिता गीता का शव मिलने से सनसनी मच गई। घटना की जानकारी तब हुई जब मृतक का छोटा बेटा अपनी मां को ढूढ़ते हुए घर के समीप स्थित कुएं के पास पहुंचा। शव देख शोर मचाया तो आस-पास के ग्रामीण भी पहुंच गए।
घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो ग्रामीणों की मदद से शव को किसी तरह बाहर निकलवाया गया। पुत्र प्रांजल ने पिता पर मां की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस हत्या अथवा आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। पुत्र का आरोप है कि उसके पिता का गांव की ही एक अन्य महिला से संबंध है, जिसका गीता विरोध करती थी।
घटना के बाद से सतीश यादव घर से फरार है। पुलिस ने शक के आधार पर एक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा व्याप्त है। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने कहा की कुएं से से मिले शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा हैै। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।