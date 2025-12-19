जौनपुर में विवाहिता संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला शव, मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, मीरगंज (जौनपुर)। क्षेत्र के मोलनापुर गांव में विवाहिता का शुक्रवार की सुबह घर के कमरे में फंदे से लटका शव मिला। मौके पर आए मायके वालों ने हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए हंगामा किया, लेकिन पुलिस के समझाने पर शांत हो गए।

गांव निवासी विजय सरोज की 28 वर्षीय पत्नी ललिता देवी गुरुवार की शाम भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। स्वजन के अनुसार शुक्रवार की सुबह काफी देर कर वह बाहर नहीं निकली तो आवाज लगाई, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।

किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठे स्वजन शोर मचाने लगे। आसपास के लोग जुट गए। किसी तरह से दरवाजा खोला तो कमरे में चुल्ले में फंदे से लटका ललिता का शव दिखा। ललिता प्रयागराज जिले के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के बेला गांव निवासी चंद्रेश कुमार सरोज की पुत्री थी।