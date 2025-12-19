Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जौनपुर में विवाहिता संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला शव, मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका

    By Ramesh Soni Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    जौनपुर में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतका के मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना के बाद क्षेत्र में स ...और पढ़ें

    Hero Image

    विवाहिता का कमरे में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला शव।

    जागरण संवाददाता, मीरगंज (जौनपुर)। क्षेत्र के मोलनापुर गांव में विवाहिता का शुक्रवार की सुबह घर के कमरे में फंदे से लटका शव मिला। मौके पर आए मायके वालों ने हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए हंगामा किया, लेकिन पुलिस के समझाने पर शांत हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव निवासी विजय सरोज की 28 वर्षीय पत्नी ललिता देवी गुरुवार की शाम भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। स्वजन के अनुसार शुक्रवार की सुबह काफी देर कर वह बाहर नहीं निकली तो आवाज लगाई, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।

    किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठे स्वजन शोर मचाने लगे। आसपास के लोग जुट गए। किसी तरह से दरवाजा खोला तो कमरे में चुल्ले में फंदे से लटका ललिता का शव दिखा। ललिता प्रयागराज जिले के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के बेला गांव निवासी चंद्रेश कुमार सरोज की पुत्री थी।

    उसका विवाह 20 मई 2021 को हुआ था। उसकी डेढ़ वर्ष की एक पुत्री है। स्वजन ने पुलिस व मायके वालों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोग हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा करने लगे।

    थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल के समझाने-बुझाने पर इस बात पर सहमत होकर शांत हो गए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण साफ होने पर उसी आधार पर कार्रवाई के लिए तहरीर देंगे।