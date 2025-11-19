शादी समारोह में दूल्हे के भाई के हाथ से 80 हजार रुपये से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार
जौनपुर के शाहगंज में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे के भाई से 80 हजार रुपये से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। यह घटना बहूरानी मैरिज हॉल के बाहर हुई, जहाँ द्वाराचार की रस्म चल रही थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, शाहगंज (जौनपुर)। नगर के बहूरानी मैरिज हॉल के बाहर मंगलवार की रात लगभग 9 बजे वैवाहिक समारोह में द्वाराचार की तैयारी के दौरान उचक्के दूल्हे के भाई के हाथ से 80 हजार रुपये से भरा बैग छीनकर भाग गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उचक्कों को चिह्नित करने का प्रयास कर रही है।
सरपतहां थाना क्षेत्र के मिसिरपुर गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह की पुत्री श्वेता का विवाह बस्ती जिले के मोहरीपुर गांव निवासी पवन के साथ तय हुआ था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम को उक्त मैरिज हॉल में बरात आई। गेट के बाहर द्वाराचार की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे।
उनमें से एक उतरकर भीड़ में इस तरह घुल-मिल गया जैसे वह भी बराती हो। पलक झपकते ही उसने दूल्हे के भाई राम प्रकाश के हाथ से पैसों से भरा बैग झपट्टा मारकर छीन लिया और अपने साथियों के साथ बाइक पर बैठकर भाग गया। राम प्रकाश के अनुसार बैग में लगभग 80 हजार रुपये थे।
खबर लगते ही सीओ अजीत सिंह चौहान, कोतवाली प्रभारी केके सिंह मय फोर्स मैरिज हॉल पहुंच गए। सीओ ने घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस उचक्कों को चिह्नित करने के लिए मैरिज हाल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
