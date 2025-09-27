ड्रोन चोर समझकर यूपी के लोगों ने रात में ये किसकी पिटाई कर दी? पुलिस ने भी पकड़ लिया माथा
जौनपुर के लोनिया पट्टी गांव में बिजली आपूर्ति ठप होने से परेशान ग्रामीणों ने जेई और लाइनमैन को बंधक बनाकर पीटा। ग्रामीणों ने चोरी के डर से पहरा देते समय टीम को चोर समझ लिया था। पुलिस ने पहुंचकर टीम को छुड़ाया और जेई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। ग्रामीणों ने पिटाई के आरोप को नकारा है।
जागरण संवाददाता, खुटहन (जौनपुर)। लोनिया पट्टी गांव में चार दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने के कारण ड्रोन उड़ने व चोरी से भयभीत होकर पहरा दे रहे ग्रामीणों ने शुक्रवार की देररात विद्युत विभाग के जेई (अवर अभियंता) श्याम अवध यादव के साथ गई टीम को बंधक बनाकर लात-घूंसों से जमकर पिटाई कर दी।
जेई सहित टीम के सभी सदस्य घायल हो गए। पता चलते ही हरकत में आई पुलिस ने पहुंचकर मुक्त कराया। जेई की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान जय सिंह चौहान सहित चार नामजद व 50 अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जेई श्याम अवध यादव की तहरीर के अनुसार शाहगंज से पिलकिछा उपकेंद्र पर जाने वाली 132 केवी बिजली लाइन में रात करीब दस बजे कहीं ब्रेकडाउन हो गया। फाल्ट की तलाश कर ठीक करने के लिए वह संविदा लाइनमैन राम मिलन बिंद, शैलेंद्र कुमार गौतम, विनोद मौर्य, श्रीनिवास यादव, राज कुमार राजभर, संदीप व नीरज गिरि के साथ गांवों में जाकर चेक करा रहे थे।
आरोप लगाया कि टीम लोनिया पट्टी गांव में पहुंची तो लाठी-डंडे से लैस ग्राम प्रधान जयसिंह चौहान, सोनू चौहान, राम प्रसाद चौहान व सुनील यादव ने 40-50 अन्य साथियों के साथ उग्र होकर गालियां देते हुए घेर लिया।
परिचय दिए जाने के बाद भी चोर-चोर कहते हुए मुझे सहित पूरी टीम को लात-घूंसों व डंडों से पीटने लगे। हर तरफ खड़े ग्रामीणों ने जान बचाने के लिए भागने भी नहीं दिया। जेई ने तब थानाध्यक्ष चंदन कुमार राय को फोन पर आपबीती बताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम को मुक्त कराकर थाने ले गई।
थानाध्यक्ष ने बताया कि जेई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में चोरी की घटनाओं से भयभीत होकर लोग टोलियां बनाकर पहरा दे रहे थे। देररात पहुंची विद्युत विभाग की टीम को चोर समझकर घेर लिया गया, लेकिन पिटाई किए जाने का आरोप झूठा व निराधार है।
गांव के खेत में खंभे के पास जुटी भीड़ का शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचा तो वहां कुछ लोगों को गांव वाले चोर समझकर घेरे हुए थे। उनसे हाथापाई भी कर रहे थे। जेई व संविदा लाइनमैनों की पहचान होने के बाद लोगों को शांत कराया गया। घटना की सूचना भी पुलिस को दी गई। -जयसिंह चौहान, ग्राम प्रधान, लोनिया पट्टी।
बार बार पहचान बताने के बाद भी ग्रामीण सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार गाली-गलौज करते हुए लात- घूंसों और डंडे से टीम पर वार करते रहे। ऐसी हरकत ग्रामीण जानबूझकर कर रहे थे। मौके पर पुलिस न पहुंचती तो कुछ भी हो सकता था। -श्याम अवध यादव, जेई।
आधी रात में बिशुनपुर चौराहे पर गश्त कर रहा था। तभी घटना की सूचना मिली। तत्काल मौके पर हमराहियों संग पहुंचकर घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल लाकर इलाज कराया गया। जेई द्वारा दी गई तहरीर पर चार नामजद के अलावा 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। -चंदन कुमार राय, थानाध्यक्ष।
