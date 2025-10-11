VBSPU: विवि समेत संबद्ध कॉलेजों में छात्रवृत्ति आवेदन के लिए जारी हुई तिथियां, 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा पोर्टल
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में छात्रवृत्ति आवेदन की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। ऑनलाइन पोर्टल 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा। छात्रों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने संबद्ध जौनपुर और गाजीपुर जनपद के समस्त महाविद्यालयों के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनांतर्गत सभी वर्गों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया की तिथियां जारी कर दी हैं।
अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 31 अक्टूबर तक के लिए खुल गया है।
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि छात्र-छात्राएं 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें और एक नवंबर तक उसका फाइनल प्रिंट निकाल लें। इसके बाद सभी छात्र अपने आवेदन की हार्ड कॉपी और आवश्यक दस्तावेज पांच नवंबर तक अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे।
इसी के साथ महाविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 10 से 14 अक्टूबर तक मास्टर डाटा लॉक करें तथा 15 अक्टूबर तक सभी छात्रों का प्रवेश विवरण अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में जमा कराएं, अन्यथा छात्रों का आवेदन पोर्टल पर मान्य नहीं माना जाएगा।
कॉलेजों को चार नवंबर तक फॉरवर्ड किए गए छात्रों की सूची और अभिलेख विश्वविद्यालय में जमा कर, छह नवंबर तक सभी छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्मों का स्वयं सत्यापन पूरा करना होगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सारणी का पालन करते हुए अपने आवेदन समय से पूर्ण करें ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटि के कारण छात्रवृत्ति से वंचित न हों।
