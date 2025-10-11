VBSPU: विवि समेत संबद्ध कॉलेजों में छात्रवृत्ति आवेदन के लिए जारी हुई तिथियां, 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा पोर्टल

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने संबद्ध जौनपुर और गाजीपुर जनपद के समस्त महाविद्यालयों के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनांतर्गत सभी वर्गों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया की तिथियां जारी कर दी हैं।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 31 अक्टूबर तक के लिए खुल गया है।



विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि छात्र-छात्राएं 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें और एक नवंबर तक उसका फाइनल प्रिंट निकाल लें। इसके बाद सभी छात्र अपने आवेदन की हार्ड कॉपी और आवश्यक दस्तावेज पांच नवंबर तक अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे।