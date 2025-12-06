Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    VBSPU: 15 दिसंबर से होगी बीबीए-बीसीए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा, पीजी के एग्जाम डेट में बदलाव

    By Khalid Shah Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:13 PM (IST)

    वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में बीबीए और बीसीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने परी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    15 दिसंबर से होगी बीबीए-बीसीए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा।

    जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने विषम सेमेस्टर परीक्षा-2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार बीबीए और बीसीए प्रथम सेमेस्टर की नियमित परीक्षा 15 दिसंबर से प्रारंभ होंगी तथा सभी प्रश्नपत्रों के लिए समय सुबह आठ बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीबीए प्रथम सेमेस्टर में 15 दिसंबर से व्यावसायिक अर्थशास्त्र, 17 दिसंबर को प्रबंध अवधारणा एवं संगठनात्मक व्यवहार, 19 दिसंबर को आधारभूत लेखांकन और 22 दिसंबर को व्यक्तित्व एवं आधारभूत स्वास्थ्य की परीक्षा आयोजित की जाएंगी।

    वहीं, बीसीए प्रथम सेमेस्टर में 15 दिसंबर को कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, 17 दिसंबर को गणितीय आधार, 19 दिसंबर को परिचयात्मक प्रोग्रामिंग सी, 22 दिसंबर को संप्रेषण कौशल और अंतिम परीक्षा 24 दिसंबर को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय की होगी।

    विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनुपस्थिति या नियम विरुद्ध पाए जाने पर पुनर्परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    पीजी नौवें सेमेस्टर की परीक्षा तिथि बदली

    वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर 9वें सेमेस्टर की परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। अपरिहार्य कारणों से अब यह परीक्षा 14 दिसंबर की जगह 20 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी। विश्वविद्यालय ने बताया कि परीक्षा पूर्व निर्धारित केंद्रों पर ही दोपहर दो से चार बजे तक होगी।