VBSPU: पूर्वांचल विवि में पान-गुटखा समेत मादक पदार्थों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, नियम न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर की स्वच्छता व अनुशासन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कुलपति प्रो. वंदना सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को जारी आदेश में विश्वविद्यालय के सभी भवनों, विभागों, कक्षाओं व छात्रावासों (महिला व पुरुष) में पान, गुटखा, शराब या किसी भी मादक पदार्थ के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।



आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शिक्षक, कर्मचारी, छात्र या बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय परिसर में ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया जाता है या उनके अवशेष जैसे पान के दाग, गुटखा के रैपर या शराब की बोतलें- परिसर में मिलते हैं तो फारेंसिक जांच और सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से प्रमाण जुटाकर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।