    VBSPU: पूर्वांचल विवि में पान-गुटखा समेत मादक पदार्थों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, नियम न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई

    By Khalid Shah Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:44 PM (IST)

    वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने परिसर में पान, गुटखा और अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय विश्वविद्यालय को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए लिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है। विश्वविद्यालय प्रशासन का उद्देश्य छात्रों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है।

    वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पान–गुटखा व मादक पदार्थों पर विश्वविद्यालय में रहेगा प्रतिबंध।

    जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर की स्वच्छता व अनुशासन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कुलपति प्रो. वंदना सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को जारी आदेश में विश्वविद्यालय के सभी भवनों, विभागों, कक्षाओं व छात्रावासों (महिला व पुरुष) में पान, गुटखा, शराब या किसी भी मादक पदार्थ के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

    आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शिक्षक, कर्मचारी, छात्र या बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय परिसर में ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया जाता है या उनके अवशेष जैसे पान के दाग, गुटखा के रैपर या शराब की बोतलें- परिसर में मिलते हैं तो फारेंसिक जांच और सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से प्रमाण जुटाकर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

    विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों, अधीक्षकों व सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया है कि आदेश का हर स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस कदम को विश्वविद्यालय में नशामुक्ति, स्वच्छ व अनुशासित शैक्षणिक माहौल की दिशा में एक सशक्त पहल माना जा रहा है।

    कुलपति के निर्देश के अनुपालन में परिसर में पान, गुटखा व मादक पदार्थों का सेवन सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। यदि किसी भी रूप में इसके अवशेष मिलते है तो उसकी फारेंसिक जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। -केशलाल, कुलसचिव।