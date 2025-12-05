Language
    VBSPU: समर्थ पोर्टल पर परीक्षा फॉर्म की समस्या दूर करने को नोडल अधिकारी नियुक्त, परीक्षा नियंत्रक ने दिया आदेश

    By Khalid Shah Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल पर परीक्षा फॉर्म भरने की समस्या के समाधान के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। परीक्षा न

    समर्थ पोर्टल पर परीक्षा फॉर्म की समस्या दूर करने को नोडल अधिकारी नियुक्त।

    जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने समर्थ पोर्टल पर परीक्षा फार्म भरने और शुल्क जमा करने में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए जिलावार नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है। यह आदेश परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने पांच दिसंबर को जारी किया है।

    विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि विद्यार्थियों तथा कॉलेजों को पोर्टल संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए गाजीपुर और जौनपुर के लिए अलग-अलग ईमेल आईडी उपलब्ध कराई गई है।

    गाजीपुर जनपद के लिए निर्धारित समन्वयक को ईमेल तथा जौनपुर जनपद के लिए पर समस्याएं भेजी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी जिलों के फार्म से जुड़ी शिकायतों के लिए एक अलग केंद्रीय ईमेल आईडी जारी की गई है।

    आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गाजीपुर और जौनपुर के सभी प्राचार्य, प्राचार्या अपनी-अपनी संस्थाओं में आ रही समस्याओं का संक्षिप्त विवरण कॉलेज कोड सहित प्रातः 10 बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित माध्यम से भेजें, जिससे विश्वविद्यालय द्वारा त्वरित निस्तारण किया जा सके। विश्वविद्यालय ने यह कदम परीक्षा फॉर्म प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने की दिशा में उठाया है।