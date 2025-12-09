Language
    'वंदे मातरम् मंत्र से हिली थी विदेशी साम्राज्य की नींव', प्रिया सरोज बोलीं- एकता, भाईचारा और सम्मान का प्रतीक

    By Yogesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    सपा सांसद प्रिया सरोज ने 'वंदे मातरम्' को एकता, भाईचारा और सम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस मंत्र ने विदेशी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। सर ...और पढ़ें

    प्रिया सरोज ने कहा- वंदे मातरम् मंत्र से हिली थी विदेशी साम्राज्य की नींव।

    जागरण संवाददाता, केराकत (जौनपुर)। राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में चर्चा हुई। इस दौरान मछलीशहर सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि वंदेमातरम वह मंत्र है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों को एक सूत्र में बांध दिया था। यही मंत्र विदेशी शासन की नींव हिलाने वाला मंत्र है। आज 150 वर्ष बाद भी वंदे मातरम एकता, भाईचारा और सम्मान का प्रतीक है।

    सपा सांसद ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत में सरकार ने खुद को देशभक्ति का ठेकेदार साबित करने के लिए पहले दिन वंदेमातरम पर चर्चा कराने पर जोर दिया, जबकि मंहगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण और चुनावी सुधार जैसे कहीं अधिक गंभीर मुद्दे खड़े हैं। आज देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना और सवाल न पूछना बना दिया गया है।

    उन्होंने कहा कि जो नेता अपने भाषणों में दिन रात वंदेमातरम और भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं, उनकी नीतियों ने देश को क्या दिया। बेरोजगारी चरम पर है। युवाओं का भविष्य संकट में है और अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। लेकिन भाषणों में सब कुछ अमृतकाल बताया जा रहा है। समाज में नफरत का जहर घोला जा रहा है।

    उन्होंने अपील की कि वंदेमातरम की भावना को बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर दिल से अपनाएं। इस बहस को धर्म या दल की लड़ाई न बनाकर भारत की एकता का प्रतीक मानें और राष्ट्रप्रेम को जीवन में उतारें।