    यूपी में 11 दिसंबर तक गणना फॉर्म सबमिट करने के निर्देश, इस दिन प्रकाशित होगी मतदाता सूची

    By Ajit Badal Chakrawarti Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:16 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को 11 दिसंबर तक गणना फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया है। मतदाता सूची प्रकाशित करने की डेट भी निर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन्यूमरेशन अवधि 11 दिसम्बर 2025 तक बढ़ा दी गई है। आह्वान किया कि उक्त तिथि तक अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को अवश्य उपलब्ध करा दें।

    उन्होंने बताया कि कम प्रगति वाले बूथों की नियमित समीक्षा की जा रही है और प्रगति बढ़ाने हेतु बीएलओ के सहयोग हेतु सुपरवाइजर, अध्यापकगण सहित अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए हैं।

    पोलिंग बूथों के सम्भाजन और परिवर्तन की तिथि 11 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन की तिथि बढ़ाकर 16 दिसंबर 2025 तथा मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन तिथि बढ़ाकर 14 फरवरी 2026 कर दी गई है।

    जनपद में अब तक कुल 76 प्रतिशत से भी अधिक डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो गया है। बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अद्यतन जानकारी दी जाती है और उनसे फीडबैक प्राप्त भी किया जाता है।

    मीडिया द्वारा लोगों को जागरूक करने की सार्थक पहल की उन्होंने सराहना भी की। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम अक्षयवर चौहान, ज्वांइट मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार, नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नन्दन सिंह सहित अन्य ईआरओ और एईआरओ और मीडिया प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।