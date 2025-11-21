यूपी में मनबढ़ युवक ने की युवती की मांग में जबरन सिंदूर डालने की कोशिश, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, सिरकोनी (जौनपुर)। जफराबाद क्षेत्र के ख़रचलपुर गांव में बुधवार को एक मनबढ़ युवक ने 19 वर्षीय युवती की मांग में सिंदूर भरने का प्रयास किया। घटना की सूचना पर शुक्रवार को तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवती के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री के साथ स्कूल जाते समय रास्ते में गांव में स्थित दुर्गा मंदिर के पास गांव का ही निवासी युवक छेड़खानी करने लगा। छेड़खानी करते समय वह लड़की की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरने लगा।