यूपी में मनबढ़ युवक ने की युवती की मांग में जबरन सिंदूर डालने की कोशिश, मुकदमा दर्ज
उत्तर प्रदेश में एक युवक ने एक युवती की मांग में जबरन सिंदूर डालने की कोशिश की। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और उसे जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, सिरकोनी (जौनपुर)। जफराबाद क्षेत्र के ख़रचलपुर गांव में बुधवार को एक मनबढ़ युवक ने 19 वर्षीय युवती की मांग में सिंदूर भरने का प्रयास किया। घटना की सूचना पर शुक्रवार को तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
युवती के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री के साथ स्कूल जाते समय रास्ते में गांव में स्थित दुर्गा मंदिर के पास गांव का ही निवासी युवक छेड़खानी करने लगा। छेड़खानी करते समय वह लड़की की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरने लगा।
युवती के शोर मचाने पर युवक भाग निकला। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल ने बताया कि आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
