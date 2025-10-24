Language
    जौनपुर में हिस्ट्रीशीटर समेत दो पशु तस्कर गिरफ्तार, तलाशी के दौरान बछड़े बरामद

    By Ramesh Soni Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:48 PM (IST)

    जौनपुर पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्रीशीटर समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके कब्जे से कई बछड़े बरामद हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पशु तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चलाने की बात कही है।

    Hero Image

    हिस्ट्रीशीटर समेत दो पशु तस्कर गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, खेतासराय (जौनपुर)। थाना पुलिस ने गोवंशीय पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार की रात मिले सुराग पर अर्टिगा कार सवार दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक थाने का हिस्ट्रीशीटर है। कार में बेरहमी से लादे गए दो बछड़े बरामद हुए।

    थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह टीम के साथ गश्त पर निकले थे। इसी दौरान मिले सुराग पर बाईपास पर स्थित अर्द्धनिर्मित लेदरहीं पुलिया के पास घेराबंदी कर अर्टिगा कार सवार दो व्यक्तियों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर कार में बेरहमी से लादे गए दो बछड़े बरामद हुए।

    गिरफ्तार आरोपितों में खुटहन थाना के सेठुआपारा निवासी कासिफ उर्फ सोनू व इसी थाना क्षेत्र के रानीमऊ निवासी ताजीम उर्फ तहजीम उर्फ तंजीम हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने बछड़ों को वध के लिए ले जाना स्वीकार किया। कासिफ उर्फ सोनू के विरुद्ध हत्या के प्रयास, गैंग्स्टर, आर्म्स एक्ट व गो-हत्या निवारण अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं।

    थाने के हिस्ट्रीशीटर ताजीम उर्फ तहजीम पर भी ऐसे ही धाराओं में आठ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक मोहम्मद तारिक अंसारी, अनिल कुमार पाठक व सहयोगी पुलिस जवान रहे।

