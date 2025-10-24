जौनपुर में हिस्ट्रीशीटर समेत दो पशु तस्कर गिरफ्तार, तलाशी के दौरान बछड़े बरामद

जागरण संवाददाता, खेतासराय (जौनपुर)। थाना पुलिस ने गोवंशीय पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार की रात मिले सुराग पर अर्टिगा कार सवार दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक थाने का हिस्ट्रीशीटर है। कार में बेरहमी से लादे गए दो बछड़े बरामद हुए।

थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह टीम के साथ गश्त पर निकले थे। इसी दौरान मिले सुराग पर बाईपास पर स्थित अर्द्धनिर्मित लेदरहीं पुलिया के पास घेराबंदी कर अर्टिगा कार सवार दो व्यक्तियों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर कार में बेरहमी से लादे गए दो बछड़े बरामद हुए।