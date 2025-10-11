Language
    केराकत के युवक की गाजीपुर में ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत, फोटो देखते ही मचा कोहराम

    By Ramesh Soni Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    गाजीपुर में केराकत के एक अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस केराकत में युवक के परिवार को सूचित करने की कोशिश कर रही है।

    Hero Image

    केराकत के युवक की गाजीपुर में ट्रेन से कटकर मौत।

    जागरण संवाददाता, केराकत (जौनपुर)। क्षेत्र के धरौरा गांव निवासी युवक की गाजीपुर में गुरुवार की शाम ट्रेन से कटकर मौत हो गई। शुक्रवार की शाम कोतवाली में गुमशुदगी का केस दर्ज कराने गए चचेरे भाई ने फोटो देखकर शिनाख्त की तो स्वजन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मृत युवक तीन बहनों में इकलौता भाई था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धरौरा गांव निवासी 18 वर्षीय किशन यादव गुरुवार को दोपहर बिना कुछ बताए घर से निकल गया। देरशाम तक न लौटने पर स्वजन तलाश करने लगे। सभी संभावित स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। देर रात चचेरे भाई अमन यादव ने कोतवाली जाकर पता लगाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।

    शुक्रवार की रात अमन पता लगाने पुन: कोतवाली गया तो एक सिपाही ने बताया कि गुरुवार की रात गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र के खालिसपुर रेलवे क्रासिंग के पास ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई थी।

    शिनाख्त के लिए पुलिस ने शव जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है। सिपाही ने मृत युवक की फोटो दिखाई, तो अमन यादव ने रोते हुए अपने चचेरे भाई किशन यादव के रूप में शिनाख्त की। पता चलते ही घर में करुण-क्रंदन मच गया।

    ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले राजेंद्र प्रसाद यादव की चार संतानों में कक्षा 12 में पढ़ने वाला मृत किशन यादव इकलौता पुत्र था। तीन पुत्रियों में बड़ी की शादी हो चुकी है।

    स्वजन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में किशन क्यों और कैसे गाजीपुर पहुंच गया। किन परिस्थितियों में ऐसी दुखद घटना हो गई। स्वजन की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।