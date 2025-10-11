केराकत के युवक की गाजीपुर में ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत, फोटो देखते ही मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, केराकत (जौनपुर)। क्षेत्र के धरौरा गांव निवासी युवक की गाजीपुर में गुरुवार की शाम ट्रेन से कटकर मौत हो गई। शुक्रवार की शाम कोतवाली में गुमशुदगी का केस दर्ज कराने गए चचेरे भाई ने फोटो देखकर शिनाख्त की तो स्वजन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मृत युवक तीन बहनों में इकलौता भाई था।

धरौरा गांव निवासी 18 वर्षीय किशन यादव गुरुवार को दोपहर बिना कुछ बताए घर से निकल गया। देरशाम तक न लौटने पर स्वजन तलाश करने लगे। सभी संभावित स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। देर रात चचेरे भाई अमन यादव ने कोतवाली जाकर पता लगाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।

शुक्रवार की रात अमन पता लगाने पुन: कोतवाली गया तो एक सिपाही ने बताया कि गुरुवार की रात गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र के खालिसपुर रेलवे क्रासिंग के पास ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई थी। शिनाख्त के लिए पुलिस ने शव जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है। सिपाही ने मृत युवक की फोटो दिखाई, तो अमन यादव ने रोते हुए अपने चचेरे भाई किशन यादव के रूप में शिनाख्त की। पता चलते ही घर में करुण-क्रंदन मच गया।