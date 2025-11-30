मुंबई से जौनपुर लौट रहे युवक की संदिग्ध स्थिति में ट्रेन से गिरने से मौत
जौनपुर के राजेश गौतम की महाराष्ट्र में ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। वह मुंबई से घर लौट रहे थे। परिवार को घटना की जानकारी मिलने पर मातम छा गया। राजेश बिना बताए मुंबई गए थे और फिर घर लौट रहे थे। ग्राम प्रधान ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। मुंबई से घर लौट रहे मछलीशहर क्षेत्र के कौरहां गांव निवासी युवक की महाराष्ट्र के खंडवा में संदिग्ध परिस्थितियों में चलती ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। खबर आते ही घर में करुण क्रंदन मच गया। स्वजन शव लाने के लिए रवाना हो गए हैं।
30 वर्षीय राजेश गौतम एक सप्ताह पूर्व घर वालों को बताए बिना अपनी बड़ी बहन के यहां मुंबई चले गए थे। स्वजन उनकी तलाश कर रहे थे। तीन दिन पूर्व राजेश ने फोन कर घर वालों को मुंबई में बहन के घर होने की बात बताई थी।
इसके बाद बहन को बताए बिना ट्रेन से घर लौट रहे थे। न जाने किन परिस्थितियों में ट्रेन गिरने से मौत हो गई। शनिवार को यह मनहूस खबर आते ही स्वजन रोने-बिलखने लगे। धर्मराज गौतम की छह संतानों में राजेश गौतम इकलौते पुत्र थे।
मृत राजेश गौतम गांव में ही भवन पेंटिंग करते थे। राजेश का विवाह हुआ था, लेकिन पत्नी से अलगाव हो गया था। पिता, चाचा व अन्य स्वजन शव लाने शनिवार की रात रत्नागिरि सुपर फास्ट ट्रेन से रवाना हो गए।
पहले जानकारी मिली थी कि हादसा मध्य प्रदेश के कटनी में हुआ है, वहां पहुंचने पर बताया गया कि महाराष्ट्र के खंडवा में हुआ है। रविवार की दोपहर स्वजन ट्रेन से खंडवा चले गए। ग्राम प्रधान पप्पू यादव ने बताया कोतवाली से फोन आने पर घटना की जानकारी हुई। मृत राजेश गौतम के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी हरसंभव मदद की जाएगी।
