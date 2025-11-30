मुंबई से जौनपुर लौट रहे युवक की संदिग्ध स्थिति में ट्रेन से गिरने से मौत

जागरण संवाददाता, जौनपुर। मुंबई से घर लौट रहे मछलीशहर क्षेत्र के कौरहां गांव निवासी युवक की महाराष्ट्र के खंडवा में संदिग्ध परिस्थितियों में चलती ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। खबर आते ही घर में करुण क्रंदन मच गया। स्वजन शव लाने के लिए रवाना हो गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

30 वर्षीय राजेश गौतम एक सप्ताह पूर्व घर वालों को बताए बिना अपनी बड़ी बहन के यहां मुंबई चले गए थे। स्वजन उनकी तलाश कर रहे थे। तीन दिन पूर्व राजेश ने फोन कर घर वालों को मुंबई में बहन के घर होने की बात बताई थी।

इसके बाद बहन को बताए बिना ट्रेन से घर लौट रहे थे। न जाने किन परिस्थितियों में ट्रेन गिरने से मौत हो गई। शनिवार को यह मनहूस खबर आते ही स्वजन रोने-बिलखने लगे। धर्मराज गौतम की छह संतानों में राजेश गौतम इकलौते पुत्र थे।

मृत राजेश गौतम गांव में ही भवन पेंटिंग करते थे। राजेश का विवाह हुआ था, लेकिन पत्नी से अलगाव हो गया था। पिता, चाचा व अन्य स्वजन शव लाने शनिवार की रात रत्नागिरि सुपर फास्ट ट्रेन से रवाना हो गए।