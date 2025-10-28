जौनपुर में मादक पदार्थ बनाने के अड्डे का राजफाश, अंतरप्रांतीय गिरोह से जुड़े पिता व दो पुत्र गिरफ्तार
जौनपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एमडीएमए ड्रग्स और 1 लाख 10 हजार रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, यह गिरोह लंबे समय से इस अवैध गतिविधि में शामिल था, और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। संयुक्त पुलिस टीम ने सोमवार की रात बरसठी थाना के पाली गांव में एक घर पर छापेमारी कर अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए बनाने के अड्डे का राजफाश किया। इस अंतरप्रांतीय गैरकानूनी धंधे में लिप्त व्यक्ति व उसके दो पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया।
अड्डे से पुलिस को 300 ग्राम एमडीएमए, बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां, नकद 1.10 लाख रुपये, उपकरण व कार मिली। एसपी डा. कौस्तुभ ने गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम को 10 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। दावा किया कि बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है।
मंगलवार की दोपहर एसपी डा. कौस्तुभ व सीओ परमानंद कुशवाहा ने पुलिस लाइन में पत्रकारों को बताया कि बरसठी थाना, स्वाट, गामा व एसओजी की संयुक्त टीम ने मिले सुराग पर रात करीब 10 बजे पाली गांव निवासी संतोष तिवारी के घर पर छापेमारी की।
एमडीएमए का निर्माण कर रहे संतोष तिवारी व उसके पुत्रों अभीत तिवारी व अंकित तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। अड्डे से 300 ग्राम एमडीएमए के अलावा बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां एक किलो लोवा पाउडर, डेढ़ किलो कास्टिक सोडा, छह किलो ब्लैक पेपर, 500 ग्राम सफेद रैपर, तौलने के लिए रखा इलेक्ट्रानिक तराजू, 1.10 लाख रुपये नकद व स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई।
पूछताछ में पता चला कि इस समय गिरोह का सरगना अभीत तिवारी है। वह गत एक मार्च को हरियाणा के गुरुग्राम में एमडीएमए के साथ गिरफ्तार हो चुका है। गिरोह के अन्य सदस्य संदीप तिवारी, घनश्याम सरोज, लवी शंकर मिश्र व संजय सिंह अभी जेल में निरुद्ध हैं। अभीत तिवारी ने स्वीकार किया कि उसे एमडीएमए बनाने के फार्मूले की जानकारी उसके बाबा केमिकल इंजीनियर संदीप तिवारी ने दी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।